Росіяни вдарили дронами по Дніпру: є постраждалі

Руйнування в Дніпрі через обстріл

У Дніпрі обійшлось без жертв

Російська армія в ніч на 4 квітня завдала удару дронами по місту Дніпро. Через ворожу атаку є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу.

Повідомляється, що через російський обстріл відомо про трьох постраждалих у Дніпрі. 66-річну жінку госпіталізували, вона перебуває у стані середньої тяжкості.

Всім інших постраждалим від атаки надана медична допомога. Вони будуть лікуватись амбулаторно.

Також відомо, що внаслідок ворожої атаки виникли пожежі. В одному з районів загорівся будинок, є пошкодження адмінбудівель.

Міський голова Борис Філотов зазначив, що там, де ворог завдав збитків, комунальники стануть до роботи щойно буде дозвіл ДСНС та поліції.

«Схоже, що сьогодні, відбилися від чергової масової атаки дронів на Дніпро з мінімальною шкодою та без жертв. Дякуючи Богові та Силам Оборони», – раніше написав мер Дніпра.

Нагадаємо, що російські терористи вчергове масовано обстріляли Харків. Внаслідок ворожих влучань є загиблі та поранені.

Відомо, що ввечері 3 квітня російські дрони атакували Новобаварський район Харкова, одне влучання також було у Холодногірському районі.

У Новобарському районі зафіксовано близько шести влучань. Окупанти вдарили по щільній житловій забудові. У Холодногірському районі росіяни вдарили по адміністративній будівлі, де не було людей.

Цієї ж ночі ворог вдарив по території Київщини. Через ворожу атаку постраждала людина. Внаслідок ворожої атаки БпЛА в Броварському районі постраждав чоловік, його госпіталізовано у місцеву лікарню. За попередніми даними, він отримав травми ноги та шиї. Вся необхідна медична допомога надається.

Також виникла пожежа чотирьох вантажних та одного легкового автомобілів на території парковки. Пожежа ліквідована. Окрім того, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання будівлі автосалону.