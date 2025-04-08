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У Дніпрі після російської атаки є постраждалі: що відомо

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Дніпрі після російської атаки є постраждалі: що відомо
Пожежа у Дніпрі після атаки
фото: соціальні мережі

Одна жінка знаходиться у важкому стані

Увечері, 8 квітня, Росія масовано атакували Дніпро. Стало відомо, що внаслідок ударів є постраждалі, одна з них у важкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що, за попередньою інформацією, через атаку на Дніпро постраждали десятеро людей. Одна жінка – у важкому стані. Лікарі надають їй допомогу. Решта знаходяться у стані середньої важкості.

Зазначається, що у людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми, а деяким знадобилася допомога через сильний стрес.

У місті пролунало більше 10 вибухів, через які виникла пожежа у дворі багатоквартирного будинку в одному з районів Дніпра. Лисак також написав, що є пошкодження приватних будинків та авто. Інформація уточнюється.

Також Росія атакувала дронами Харків. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів. На місці останніх влучань пожежа, написав мер Харкова Ігор Терехов. Зараз відомо про одного постраждалого.

Нагадаємо, що у Кривому Розі після ракетної атаки 4 квітня зросла кількість загиблих до 20 людей. 6 квітня у лікарні помер 57-річний чоловік. 

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Зокрема, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.

До слова, російська армія 4 квітня вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей та постраждало понад 80. Збройні Сили України не залишили це без відповіді. Відповідне відео показав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує «Главком».

Також 8 квітня, Кривий Ріг прощався з наймолодшою жертвою російського удару – Тимофієм Цвітко. Хлопчику навіки три роки і девʼять місяців.

Теги: пожежа Дніпро

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