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Поліція зупинила п'яного чоловіка, який катався на квадроциклі з ведмедиком

Надія Карбунар
glavcom.ua
Поліція зупинила п'яного чоловіка, який катався на квадроциклі з ведмедиком
Чоловік катався на квадроциклі з плюшевим ведмедиком
фото: Патрульна поліція Київської області/Facebook

У крові водія виявили 1,41 проміле алкоголю

Поліціянти у ніч проти неділі, 3 грудня, зупинили на 38 км автодороги «Київ – Чернігів» водія, який рухався на квадроциклі. Про це інформує Патрульна поліція Київської області.

Підставою стало порушення комендантської години. Однак під час спілкування з 40-річним водієм патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння: характерний запах із ротової порожнини, тремтіння пальців рук та поведінку, що не відповідала обстановці. Чоловік погодився пройти огляд. У його крові виявили 1,41 проміле алкоголю. Цей показник перевищує встановлену норму у 7 разів.

Поліція зупинила п'яного чоловіка, який катався на квадроциклі з ведмедиком фото 1

Відтак патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП та відсторонили його від керування транспортним засобом.

Поліція зупинила п'яного чоловіка, який катався на квадроциклі з ведмедиком фото 2

Нагадаємо, ввечері 24 листопада до ГУНП у м. Києві надійшла інформація, що на вул. Харківське шосе водій автомобіля «Форд» скоїв наїзд на співробітника управління патрульної поліції, який займався оформленням дорожньо-транспортної пригоди.

У результаті ДТП працівник поліції отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню. Водій з місця пригоди втік.

По місту було негайно введено спеціальну поліцейську операцію, у результаті якої водія затримали на вул. Горлівській. Від проходження освідування він відмовився.

Раніше повідомлялося, що поліцейські зібрали доказову базу та завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо ДТП на блокпосту, у якому один нацгвардієць загинув, а ще один отримав травми.

Нагадаємо, нещодавно на блокпосту під Києвом водій «Рено» збив прикордонницю.

Теги: водій розслідування Чернігів поліція чоловік

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