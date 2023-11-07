Головна Київ Новини
search button user button menu button

На блокпосту під Києвом водій «Рено» збив прикордонницю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На блокпосту під Києвом водій «Рено» збив прикордонницю
Чоловік на момент ДТП був тверезий
фото: Нацполіція

Прикордонниця у момент ДТП переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході

Вчора, 6 листопада, водій автомобіля «Рено» скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по пішохідному переході. Про це повідомляє Нацполіція столиці.

Подія сталась вчора ввечері о 21:25 годині у Деснянському районі столиці. На місці працювала слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод столичного главку.

На блокпосту під Києвом водій «Рено» збив прикордонницю фото 1

Правоохоронці з’ясували, що 66-річний чоловік, керуючи автомобілем «Рено», рухався по проспекту Броварському зі сторони м. Бровари у напрямку м. Києва.

«При в’їзді до столиці водій скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході», – зазначають в поліції.

У результаті автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, тож її госпіталізували у лікарню. Керманич пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер, який показав, що чоловік тверезий.

Вказану подію слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі деталі ДТП.

Триває слідство.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня у Києві водій на блокпосту на смерть збив військового.

Теги: ДТП прикордонники Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аварія сталась близько 00:30 на блокпосту при в'їзді до столиці
Смертельна ДТП із військовим на блокпосту Києва: поліція назвала ймовірну причину
22 жовтня, 12:42
22 жовтня Віталій Туровський отримав підозру
Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: ЗМІ дізналися, хто був за кермом авто
23 жовтня, 11:15
Місце ДТП під Києвом, у якому загинув військовий
Смертельна ДТП на блокпосту у Києві: суд арештував водія
23 жовтня, 18:15

Новини

На блокпосту під Києвом водій «Рено» збив прикордонницю
На блокпосту під Києвом водій «Рено» збив прикордонницю
Невідомі знову обмалювали пам’ятники Пушкіну та Щорсу в Києві (фото)
Невідомі знову обмалювали пам’ятники Пушкіну та Щорсу в Києві (фото)
На Київщині за день зафіксовано одразу два температурні рекорди
На Київщині за день зафіксовано одразу два температурні рекорди
На Київщині рух однією із доріг перекриють на пів року: схема об'їзду
На Київщині рух однією із доріг перекриють на пів року: схема об'їзду
На Київщині 15-річна дівчина лягла під колеса електрички
На Київщині 15-річна дівчина лягла під колеса електрички
У Києві внаслідок нічної негоди є пошкодження і постраждалий
У Києві внаслідок нічної негоди є пошкодження і постраждалий

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям
40K
Заява Фаріон про мову та військових. Нардеп Чернєв звернувся до СБУ
24K
Український ОТРК «Сапсан». Гендиректор «Укроборонпрому» заінтригував новиною
16K
Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці
12K
Німецькі компанії, що працюють в Україні, звинуватили поляків у саботажі
9603
Полярне сяйво в Україні: пояснення науковців та цікава версія від МВС

Новини

Росія збільшила запаси ракет швидше, ніж прогнозувалось: аналіз ISW
Сьогодні, 07:28
Кількість зіткнень на фронті зростає: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:08
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 05:10
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Вчора, 16:49
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту