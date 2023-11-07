На блокпосту під Києвом водій «Рено» збив прикордонницю

Чоловік на момент ДТП був тверезий

Прикордонниця у момент ДТП переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході

Вчора, 6 листопада, водій автомобіля «Рено» скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по пішохідному переході. Про це повідомляє Нацполіція столиці.

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Подія сталась вчора ввечері о 21:25 годині у Деснянському районі столиці. На місці працювала слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод столичного главку.

Правоохоронці з’ясували, що 66-річний чоловік, керуючи автомобілем «Рено», рухався по проспекту Броварському зі сторони м. Бровари у напрямку м. Києва.

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«При в’їзді до столиці водій скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході», – зазначають в поліції.

У результаті автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, тож її госпіталізували у лікарню. Керманич пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер, який показав, що чоловік тверезий.

Вказану подію слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі деталі ДТП.

Триває слідство.

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