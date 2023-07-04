Сів п'яний за кермо? Американець виграв суд у Києві

Суд зробив висновок: поліцейські не дотрималися Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення. Це і стало причиною, чому суд забракував докази патрульних

Іноземець на російській мові повідомив, що відмовляється від огляду на стан алкогольного сп`яніння

Печерський районний суд Києва закрив адмінсправу стосовно громадянина США, на якого було складено адмінпротокол за керування у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 6 червня.

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Подія сталася 14 квітня цього року. На столичному Набережному шосе правоохоронці зупинили авто Mercedes-Benz G63 AMG, яким керував іноземець. Чоловік, на думку патрульних, мав ознаки алкогольного сп`яніння: різкий запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння очей, тремтіння пальців рук.

Адвокат іноземця направив до суду клопотання про закриття провадження. Він зазначив, що його клієнт не володіє українською мовою. Про це американець неодноразово вказував працівникам поліції, але вони не реагували і, нічого не пояснюючи, склали протокол про адміністративне правопорушення.

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Також захисник зауважив: під час зупинки водій-іноземець сказав, що трохи розуміє російську мову, якщо говорити повільно. Однак і це прохання патрульні проігнорували.

В цілому, як вважає адвокат, під час складання протоколу про адміністративне правопорушення правоохоронці суттєво порушили та обмежили процесуальні права водія, не залучили перекладача під час складання протоколу і не запропоновали перекласти протоколу з української мови на англійську.

Феміда дослідила відео з бодікамер патрульних, з якого видно: працівники поліції зверталися до іноземця українською мовою. У відповідь він англійською сказав, що не розуміє української мови, а лише знає російську на базовому рівні. Спілкування правоохоронців із водієм здебільшого відбувалося через пасажирку, яка здійснювала частковий переклад з української на англійську мову і навпаки. Вона також переклала патрульним слова іноземця, що той не розуміє української мови та потребує перекладача. При цьому жінка наголосила: вона не дипломований перекладач.

У певний момент громадянин США на російській мові повідомив патрульним, що відмовляється від проходження огляду на стан алкогольного сп`яніння. Після чого правоохоронці приступили до оформлення адміністративного протоколу.

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У підсумку суд зробив висновок: поліцейські не дотрималися Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом МВС. Зокрема, не відреагували на прохання водія-іноземця та його пасажирки про залучення перекладача під час оформлення адмінпротоколу. Це і стало причиною, чому суд забракував докази патрульних і закрив справу.

Як повідомляв «Главком», Першотравневий районний суд Чернівців закрив справу щодо ексголови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, якого патрульні підозрювали у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп’яніння.

За даними адмінпротоколу, 12 березня 2023 року в 00 год. 37 хв. Сергій Гамалій, будучи головою ОВА, керував Toyota C-HR на вулиці Головна у Чернівцях з ознаками алкогольного сп’яніння (запах алкоголю з порожнини рота, поведінка, що не відповідає обстановці, різка зміна забарвлення обличчя). Від проходження медичного огляду він відмовився.

Феміда дослідила всі докази, у тому числі відео з нагрудної камери патрульного і наголосила: з матеріалів справи про адміністративне правопорушення не вбачається, що Сергій Гамалій допустив порушення правил дорожнього руху, за які його слід було зупинити. Така підстава для зупинки транспортного засобу як рух в комендантську годину у законі про Національну поліцію відсутня.