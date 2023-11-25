Головна Київ Новини
search button user button menu button

П'яний водій, який збив патрульного у Києві, отримав підозру

Надія Карбунар
glavcom.ua
П'яний водій, який збив патрульного у Києві, отримав підозру
У результаті ДТП працівник поліції отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню
фото: Поліція Києва/Telegram

Слідчі розпочали кримінальне провадження

Водій авто Ford, який збив патрульного у Києві 24 листопада, отримав підозру. Про це повідомила поліція Києва.

«Водію «Форд» слідчі повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», – ідеться в повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) ККУ.

П'яний водій, який збив патрульного у Києві, отримав підозру фото 1

Нагадаємо, ввечері 24 листопада до ГУНП у м. Києві надійшла інформація, що на вул. Харківське шосе водій автомобіля «Форд» скоїв наїзд на співробітника управління патрульної поліції, який займався оформленням дорожньо-транспортної пригоди.

В результаті ДТП працівник поліції отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню. Водій з місця пригоди втік.

По місту було негайно введено спеціальну поліцейську операцію, у результаті якої водія затримали на вул. Горлівській. Від проходження освідування він відмовився.

Раніше повідомлялося, що поліцейські зібрали доказову базу та завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо ДТП на блокпосту, у якому один нацгвардієць загинув, а ще один отримав травми.

Нагадаємо, нещодавно на блокпосту під Києвом водій «Рено» збив прикордонницю.

Теги: водій розслідування поліція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нічної атаки дронів на Київщині
Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)
Вчора, 13:56
Ліквідація наслідків ударів по Києву
Удар дронами по Київщині та масований обстріл прифронтових районів: яка ситуація в регіонах
Вчора, 11:10
Унаслідок падіння уламків дрона сталася пожежа на підприємстві
Стали відомі наслідки дронової атаки на Київщину
Вчора, 10:13

Новини

У передмісті Києва працює ППО
У передмісті Києва працює ППО
П'яний водій, який збив патрульного у Києві, отримав підозру
П'яний водій, який збив патрульного у Києві, отримав підозру
Через пожежу в одному зі столичних готелів довелося евакуювати 10 осіб
Через пожежу в одному зі столичних готелів довелося евакуювати 10 осіб
Як у Києві під час масованої атаки рятували немовлят: відео з пологового будинку
Як у Києві під час масованої атаки рятували немовлят: відео з пологового будинку
Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)
Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)
Енергетики повернули киянам світло після нічних обстрілів
Енергетики повернули киянам світло після нічних обстрілів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Президент Латвії після пережитої в Києві російської повітряної атаки зробив важливу заяву
39K
Окупанти під Авдіївкою почали здаватися в полон
32K
Підсумки цієї ночі. Таких атак буде багато
18K
Пароль «картопля» не допоміг: прикордонники затримали групу ухилянтів
6232
Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)
6090
Пенсійний фонд назвав одну з головних причин втрати субсидії

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Сьогодні, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Сьогодні, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
Вчора, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Вчора, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua