П'яний водій, який збив патрульного у Києві, отримав підозру

У результаті ДТП працівник поліції отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню

Слідчі розпочали кримінальне провадження

Водій авто Ford, який збив патрульного у Києві 24 листопада, отримав підозру. Про це повідомила поліція Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Водію «Форд» слідчі повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», – ідеться в повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) ККУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, ввечері 24 листопада до ГУНП у м. Києві надійшла інформація, що на вул. Харківське шосе водій автомобіля «Форд» скоїв наїзд на співробітника управління патрульної поліції, який займався оформленням дорожньо-транспортної пригоди.

В результаті ДТП працівник поліції отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню. Водій з місця пригоди втік.

По місту було негайно введено спеціальну поліцейську операцію, у результаті якої водія затримали на вул. Горлівській. Від проходження освідування він відмовився.

Раніше повідомлялося, що поліцейські зібрали доказову базу та завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо ДТП на блокпосту, у якому один нацгвардієць загинув, а ще один отримав травми.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, нещодавно на блокпосту під Києвом водій «Рено» збив прикордонницю.