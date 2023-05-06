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Свідки Єгови пояснили, чому відмовляються воювати проти окупантів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Свідки Єгови пояснили, чому відмовляються воювати проти окупантів
Віровчення Свідків Єгових не дозволяє користування зброєю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В Україні нараховується понад 100 тис. представників релігійної організації

Віровчення Свідків Єгових не дозволяє брати їм зброю до рук. Свідки Єгови не воюють, тому що «слухаються Бога», «слухаються Ісуса», «люблять людей» і «наслідують приклад перших християн», котрі начебто відмовлялися брати участь у війнах через «не сумісність з Ісусовим принципом любові та з його наказом любити ворогів». Про це йдеться в матеріалі «Главкому».

Свідки Єгови зауважили: в Україні нараховується понад 100 тис. представників релігійної організації, які «надають практичну допомогу та емоційну підтримку своїм одновірцям, а також іншим людям».

«Ми глибоко засмучені через те, що так багато невинних людей загинуло протягом минулого року, і продовжуємо молитись за їхніх рідних», – наголосили в Центрі Свідків Єгови. 

Окремо додали, що Росія переслідує їхніх вірян, а в Криму, Донецьку, Луганську та на територіях, що перебувають під контролем російської армії, Свідки Єгови стикаються з насиллям, ув’язненнями та порушенням прав людини.

Що стосується позиції релігійної організації стосовно участі у війнах, то редакції порадили ознайомитися з  публікацією, яка розміщена на офіційному сайті організації. Свідки Єгови не воюють, тому що «слухаються Бога», «слухаються Ісуса», «люблять людей» і «наслідують приклад перших християн», котрі начебто відмовлялися брати участь у війнах через «не сумісність з Ісусовим принципом любові та з його наказом любити ворогів».

Ба більше: у 1999 році Кабінет міністрів затвердив Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Окрім Свідків Єгови, туди ввійшли: Адвентисти-реформисти, Адвентисти сьомого дня, Євангельські християни, Євангельські християни-баптисти, Покутники, Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами), Християни віри євангельської (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами), Християни євангельської віри і Товариство Свідомості Крішни.

Тобто на вказані організації досі поширюється дія Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу». І як наслідок, вони вміло цим користуються у воєнним час.

Нагадаємо, що суд виправдав представника течії Свідки Єгова, обвинуваченого в ухиленні від мобілізації. Свої аргументи Феміда підперла статтею 35 Конституції («Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання»). Мовляв, «обвинувачений має право на заміну альтернативною службою військового обов’язку, в тому числі, військової служби за призовом під час мобілізації, оскільки належить до релігійної організації, віровчення якої не допускає користування зброєю».

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Теги: війна Свідки Єгови

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