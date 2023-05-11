Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У РФ заявили про удар українського безпілотника по Брянщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У РФ заявили про удар українського безпілотника по Брянщині
На місці удару працювали рятувальники
фото з відкритих джерел

Із безпілотника був обстріляний російський військкомат

У ніч на 11 травня у російському Стародубі (Брянська область) було здійснено обстріл адміністративної будівлі з безпілотника. Про це повідомив у Telegram губернатор Брянщини Александр Богомаз.

Він стверджує, що безпілотник був український.

За словами Богомаза, постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці.

У РФ заявили про удар українського безпілотника по Брянщині фото 1

У російських ЗМІ повідомляють, що об’єктом атаки був місцевий військкомат. 

Російський райцентр місто Стародуб розташоване за 60 км від кордону з Україною.

Раніше у російському місті Бєлгород заявили, що ввечері, 10 травня, над містом нібито здетонували два безпілотники, після чого їх уламки впали на землю.

У ніч проти вівторка, 9 травня, у російському населеному пункті Шебекіно, що в Бєлгородській області, знову було неспокійно

Теги: війна обстріл безпілотник росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові скинули повідомлення окупанту
Український дрон взяв у полон «вагнерівця» (відео)
Вчора, 11:57
над Бєлгородським районом нібито здетонували та впали 2 безпілотники
У Бєлгороді впали два безпілотники: є пошкодження
Сьогодні, 01:41
Квартира у Святошинському районі Києва після атаки дронами 8 травня
Атака дронів на Київ: власник зруйнованої квартири розповів, як вдалося вижити
Вчора, 09:01

Соціум

Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа: що відомо
Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа: що відомо
У РФ заявили про удар українського безпілотника по Брянщині
У РФ заявили про удар українського безпілотника по Брянщині
Патріарх Варфоломій очолив літургію українською мовою в Стамбулі
Патріарх Варфоломій очолив літургію українською мовою в Стамбулі
Пожежі в екосистемах України: у ДСНС назвали шокуючу статистику
Пожежі в екосистемах України: у ДСНС назвали шокуючу статистику
У Швеції стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів: є поранений
У Швеції стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів: є поранений
Угорщина не прийматиме Євро-2024 з фігурного катання: названо причину
Угорщина не прийматиме Євро-2024 з фігурного катання: названо причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
4619
Захисники розгромили дві роти росіян: командир «Азову» розповів про успіх ЗСУ під Бахмутом (відео)
4045
Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна
3914
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
3201
Вихід «вагнерівців» із Бахмута: Банкова прокоментував «цугцванг» Пригожина
3026
Казах у шапці з тризубом на 9 травня приніс унітаз до пам'ятника Жукову
2644
Путін хоче зближення із Грузією: скасовано візи та дозволено авіапольоти

Новини

ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48
12-річна спортсменка з Одещини вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса
Вчора, 12:10
Півфінал Євробачення, заява Пентагону про збиття російського «Кинджала»: головне за ніч
Вчора, 07:35

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту