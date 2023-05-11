У РФ заявили про удар українського безпілотника по Брянщині

Із безпілотника був обстріляний російський військкомат

У ніч на 11 травня у російському Стародубі (Брянська область) було здійснено обстріл адміністративної будівлі з безпілотника. Про це повідомив у Telegram губернатор Брянщини Александр Богомаз.

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Він стверджує, що безпілотник був український.

За словами Богомаза, постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці.

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У російських ЗМІ повідомляють, що об’єктом атаки був місцевий військкомат.

Російський райцентр місто Стародуб розташоване за 60 км від кордону з Україною.

Раніше у російському місті Бєлгород заявили, що ввечері, 10 травня, над містом нібито здетонували два безпілотники, після чого їх уламки впали на землю.

У ніч проти вівторка, 9 травня, у російському населеному пункті Шебекіно, що в Бєлгородській області, знову було неспокійно.