Має бути броньований кулак: Міноборони замовить українські танки «Оплот» для ЗСУ

Водночас посадовець не назвав кількість і часові межі передавання до війська танків

Міністр висловив переконання, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що його відомство замовить в «Укроборонпрому» танки БМ «Оплот», один з яких 12 травня протестували на полігоні на Харківщині. Про це йдеться в дописі Міноборони з посиланням на заяву Резнікова під час візиту до Харківської області.

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Міністр висловив переконання, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ «Оплот».

«На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць... Саме тому ухвалено рішення, що Міноборони замовить в «Укроборонпрому» для українського війська «Оплоти», – сказав Резніков.

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Водночас посадовець не назвав кількість і часові межі передавання до війська танків, які має виготовити «Укроборонпром».

БМ «Оплот» є сучасним українським основним бойовим танком. Машину розробили у Харківському конструкторськиму бюро машинобудування. Цей танк – докорінна модернізація Т-84У «Оплот» та найновіший представник серії танків Т-84. Машина обладнана комбінованою системою захисту, до якої входять пасивна броня, протитандемний вбудований динамічний захист та інші системи, що підвищують живучість танка на полі бою. Озброєння машини – 125-міліметрова гладкоствольна гармата.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Україна зробила серйозну помилку, коли у минулому платила за російський газ зброєю, включаючи системи протиповітряної оборони.

Що цікаво, голова Міноборони не хоче оцінювати, це була помилка чи злочин. На його переконання, тодішня влада просто навіть не могла собі уявити, що колись станеться повномасштабний напад РФ на нашу територію.

До слова, високопосадові України намагаються знизити рівень очікувань партнерів від українського контрнаступу, побоюючись, що його результат може не виправдати їхніх сподівань.

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Так, очільник Міноборони заявив, що очікування від нашої контрнаступальної операції переоцінені у світі. Водночас Зеленський висловив віру в те, що чим більше перемог матиме Україна на полі бою, тим більше людей будуть вірити в її успіх, а це означає, що ЗСУ отримають більше військової допомоги.