Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Має бути броньований кулак: Міноборони замовить українські танки «Оплот» для ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Має бути броньований кулак: Міноборони замовить українські танки «Оплот» для ЗСУ
Водночас посадовець не назвав кількість і часові межі передавання до війська танків
фото: Міноборони

Міністр висловив переконання, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що його відомство замовить в «Укроборонпрому» танки БМ «Оплот», один з яких 12 травня протестували на полігоні на Харківщині. Про це йдеться в дописі Міноборони з посиланням на заяву Резнікова під час візиту до Харківської області.

Міністр висловив переконання, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ «Оплот». 

«На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць... Саме тому ухвалено рішення, що Міноборони замовить в «Укроборонпрому» для українського війська «Оплоти», – сказав Резніков.

Водночас посадовець не назвав кількість і часові межі передавання до війська танків, які має виготовити «Укроборонпром».

БМ «Оплот» є сучасним українським основним бойовим танком. Машину розробили у Харківському конструкторськиму бюро машинобудування. Цей танк – докорінна модернізація Т-84У «Оплот» та найновіший представник серії танків Т-84.

Машина обладнана комбінованою системою захисту, до якої входять пасивна броня, протитандемний вбудований динамічний захист та інші системи, що підвищують живучість танка на полі бою. Озброєння машини – 125-міліметрова гладкоствольна гармата.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Україна зробила серйозну помилку, коли у минулому платила за російський газ зброєю, включаючи системи протиповітряної оборони.

Що цікаво, голова Міноборони не хоче оцінювати, це була помилка чи злочин. На його переконання, тодішня влада просто навіть не могла собі уявити, що колись станеться повномасштабний напад РФ на нашу територію.

До слова, високопосадові України намагаються знизити рівень очікувань партнерів від українського контрнаступу, побоюючись, що його результат може не виправдати їхніх сподівань.

Так, очільник Міноборони заявив, що очікування від нашої контрнаступальної операції переоцінені у світі. Водночас Зеленський висловив віру в те, що чим більше перемог матиме Україна на полі бою, тим більше людей будуть вірити в її успіх, а це означає, що ЗСУ отримають більше військової допомоги.

 

Теги: ЗСУ Міноборони Олексій Резніков танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Настрій серед західних офіційних осіб сильно відрізняється від того, що було наприкінці минулого року, коли Київ здивував союзників
Союзники України побоюються, що ЗСУ проведуть контрнаступ аж у 2024 році – Bloomberg
14 квiтня, 21:18
Депутатка Никорак прокоментувала доплати військовим
Соратниця Порошенка пояснила, чому важливо повернути надбавку на 30 тис. грн військовим
15 квiтня, 10:00
Скільки українських військових вважаються безвісти зниклими: названо цифру
Скільки українських військових вважаються безвісти зниклими: названо цифру
18 квiтня, 18:29
ЗСУ продовжують нищити окупатнів
Українська армія ювелірно підірвала склад протитанкових мін окупантів
24 квiтня, 14:52
Британія передала Україні ескадрон танків Challenger 2
Британія передала Україні ескадрон танків Challenger 2
19 квiтня, 08:48
Активному контрнаступу ЗСУ заважає дощова погода
Чому не починається контрнаступ ЗСУ: Міноборони Естонії назвало основну перешкоду
23 квiтня, 15:33
ЗСУ не збираються здавати Бахмут
Росія хоче захопити Бахмут до контрнаступу ЗСУ – ISW
24 квiтня, 08:09
День пам’яті та примирення: Буданов звернувся до українців
День пам’яті та примирення: Буданов звернувся до українців
8 травня, 10:55
Із 28 літаків, переданих наразі до Києва, Польща відправила 14 винищувачів МіГ-29
Скільки винищувачів та танків Україна вже отримала від Польщі: названо цифри
Вчора, 19:23

Події в Україні

Ворог виснажується та знекровлюється: Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті
Ворог виснажується та знекровлюється: Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті
Має бути броньований кулак: Міноборони замовить українські танки «Оплот» для ЗСУ
Має бути броньований кулак: Міноборони замовить українські танки «Оплот» для ЗСУ
Російські воєнкори запанікували через «наступ на Бєлгород». ЗСУ відреагували
Російські воєнкори запанікували через «наступ на Бєлгород». ЗСУ відреагували
Міноборони РФ заявило про наступ ЗСУ по всій лінії бойового зіткнення під Соледаром
Міноборони РФ заявило про наступ ЗСУ по всій лінії бойового зіткнення під Соледаром
ЗСУ вже використовують на фронті македонські штурмовики (фото)
ЗСУ вже використовують на фронті македонські штурмовики (фото)
Данілов назвав пору року, в яку може завершитись війна
Данілов назвав пору року, в яку може завершитись війна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)
42K
Вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань
18K
Представники ТЦК застосували силу до ухилянта: Міноборони пояснило
15K
Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW
12K
Сиділи поруч на трибунах: Андрій Шевченко встряг у скандал із проросійським спортсменом
9583
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Знищено ворожі склади та пункти управління: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:34
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: оновлено
Сьогодні, 02:55
Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
Сьогодні, 00:50
Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик
Сьогодні, 00:30
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту