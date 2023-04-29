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Зросла кількість дітей, що загинули під час ракетного удару по Умані

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зросла кількість дітей, що загинули під час ракетного удару по Умані
До будинку, в який влучила ракета, люди несуть іграшки
фото: Нацполіція

Серед загиблих двоє хлопчиків та троє дівчаток 

Під час ідентифікації тіл загиблих у результаті влучання російської ракети в будинок в Умані з’ясувалося, що загинуло п’ятеро дітей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло п’ять дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються», – розповів Клименко.

Станом на 10 годину 29 квітня підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. За останніми повідомленнями, кількість загиблих складала 23 особи, з них чотири дитини. 

У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

У суботу, 29 квітня, близько 8:30 під час розбору завалів багатоповерхівки знову спалахнула пожежа.

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Теги: МВС діти війна Умань ракета

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