Зросла кількість дітей, що загинули під час ракетного удару по Умані

До будинку, в який влучила ракета, люди несуть іграшки

Серед загиблих двоє хлопчиків та троє дівчаток

Під час ідентифікації тіл загиблих у результаті влучання російської ракети в будинок в Умані з’ясувалося, що загинуло п’ятеро дітей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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«В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло п’ять дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються», – розповів Клименко.

Станом на 10 годину 29 квітня підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.

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Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. За останніми повідомленнями, кількість загиблих складала 23 особи, з них чотири дитини.

У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

У суботу, 29 квітня, близько 8:30 під час розбору завалів багатоповерхівки знову спалахнула пожежа.