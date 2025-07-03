Полтава: секретарка міськради розповіла про масштаби руйнувань
Рух громадського транспорту у Полтаві тимчасово скориговано для оперативної роботи служб
Після вибуху у Полтаві 21 людина звернулася за медичною допомогою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретаря Полтавської міської ради Катерину Ямщикову.
«Розгорнуто два міські штаби ліквідації, працюють усі профільні служби, задіяно сотні працівників, десятки одиниць техніки. Наразі триває фіксація наслідків: обстежуються пошкоджені будинки; фахівці спілкуються з мешканцями; надається психологічна допомога постраждалим», – йдеться в повідомленні.
Попередньо відомо, що пошкоджено:
- понад 20 будівель різної форми власності, понад 100 вікон;
- дев'ять житлових багатоквартирних будинків;
- сім приватних домоволодінь;
- один заклад освіти;
- будівлі підприємницької діяльності;
- десятки приватних авто.
Рух громадського транспорту тимчасово скориговано для оперативної роботи служб.
Нагадаємо, у Полтаві дрони сьогодні атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.
Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях.
Одна з пожеж локалізована. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста.
Також виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних. У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.
Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.