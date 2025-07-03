Полтава: секретарка міськради розповіла про масштаби руйнувань

Рух громадського транспорту у Полтаві тимчасово скориговано для оперативної роботи служб

Після вибуху у Полтаві 21 людина звернулася за медичною допомогою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретаря Полтавської міської ради Катерину Ямщикову.

«Розгорнуто два міські штаби ліквідації, працюють усі профільні служби, задіяно сотні працівників, десятки одиниць техніки. Наразі триває фіксація наслідків: обстежуються пошкоджені будинки; фахівці спілкуються з мешканцями; надається психологічна допомога постраждалим», – йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо, що пошкоджено:

понад 20 будівель різної форми власності, понад 100 вікон;

дев'ять житлових багатоквартирних будинків;

сім приватних домоволодінь;

один заклад освіти;

будівлі підприємницької діяльності;

десятки приватних авто.

Рух громадського транспорту тимчасово скориговано для оперативної роботи служб.

Нагадаємо, у Полтаві дрони сьогодні атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.

Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях.

Одна з пожеж локалізована. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста.

Також виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних. У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.