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Затриманого за хабар посадовця ТЦК на Чернігівщині поміщено до ізолятора

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Затриманого за хабар посадовця ТЦК на Чернігівщині поміщено до ізолятора
Правоохоронці затримали співробітника одного з ТЦК та СП Чернігівщини
фото: Національна поліція України

За $1300 співробітник ТЦК обіцяв «зняття з розшуку» ухилянта

5 травня правоохоронці затримали співробітника одного з ТЦК та СП Чернігівщини. Його підозрюють в отриманні хабара в розмірі $1300. За цю суму він обіцяв «зняти з розшуку» військовозобов’язаного, який ухилявся від мобілізації. Сьогодні, 10 червня, в Чернігівському обласному ТЦК та СП повідомили, що затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Поліцію Чернігівської області та Чернігівський обласний ТЦК та СП.

За інформацією правоохоронців, затриманий обіцяв допомогти військовозобов’язаному, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. За $1300 він обіцяв внести зміни до бази даних інформаційної системи обліку, щоб припинити активний розшук. Співробітник ТЦК та СП отримав першу частину хабара, а під час передачі фінального траншу у 800 доларів посадовця викрили. У нього вилучили готівку та інші речові докази. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

За погодженням із Чернігівською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони йому оголошено підозру за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 ККУ – пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Ця стаття передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі, конфіскацію майна та позбавлення права обіймати певні посади.

10 червня Чернігівський обласний ТЦК та СП оприлюднив публічну заяву щодо затримання: «Правоохоронними органами затримано посадовця одного з ТЦК та СП Чернігівщини за фактом корупційного злочину. Затриманого наразі поміщено до ізолятора тимчасового тримання».

Також в ТЦК нагадали, що не лише посадовець, але й особа, яка дає хабар, несе кримінальну відповідальність. Згідно зі статтею 369 Кримінального кодексу України, підкуп посадової особи карається штрафом або позбавленням волі.

Нагадаємо, гучний скандал розгорівся навколо Чернівецького обласного ТЦК та СП після публікації медика Романа Замрія у соціальних мережах, де він заявив про своє викрадення, примусову мобілізацію та утримання у нелюдських умовах. У відповідь на це, Чернівецький обласний ТЦК та СП опублікував офіційний коментар, заперечуючи більшість звинувачень.

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Теги: хабар поліція ТЦК

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Кримінал

Затриманого за хабар посадовця ТЦК на Чернігівщині поміщено до ізолятора
Затриманого за хабар посадовця ТЦК на Чернігівщині поміщено до ізолятора
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