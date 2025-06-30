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У «Резерв+» почалося бета-тестування оплати штрафів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У «Резерв+» почалося бета-тестування оплати штрафів
У «Резерв+» запускають нове тестування
фото: Міноборони

Щоб долучитись до тестування, Міноборони просить заповнити форму

Сьогодні, 30 червня, у застосунку «Резерв+» запустили бета-тестування оплати штрафів. Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, передає «Главком».

«Запускаємо бета-тестування оплати штрафів у «Резерв+». Всі, хто встигає зробити це вчасно – оплачує тільки половину штрафу. 8500 грн. Без черг. Без візиту до ТЦК. Це стосується тих, хто не уточнив свої дані до 16.07.2024. Бо така і має бути цифрова сервісна держава», – йдеться у заяві.

Щоб долучитись до тестування, Міноборони просить заповнити форму за посиланням.

Раніше у застосунку «Резерв+» зʼявились дві нові функції: відображення інвалідності в електронному військовому документі та збереження старої версії цього документа після оновлення.

У оновленій версії «Резерв+» користувачі зможуть бачити, яку мають групу інвалідності та її причину – ці дані автоматично зʼявляються у військовому документі в застосунку. Ще одна зміна: якщо ви оновлюєте документ, попередня версія нікуди не зникає. Вона лишається у застосунку – тепер її можна буде переглянути за потреби. Якщо навантаження на систему буде надмірним, у документі з’являтиметься спеціальна стрічка з орієнтовним часом оновлення.

Як повідомлялося, у мобільному застосунку «Резерв+» з'явилися нові відстрочки.

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Теги: штраф Міноборони ТЦК

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