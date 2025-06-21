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На Черкащині працівник ТЦК збив велосипедистку і втік: реакція відомства

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Черкащині працівник ТЦК збив велосипедистку і втік: реакція відомства
Водію загрожує до восьми років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

У ТЦК запевнили, що сприяють поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця, а також проводять службове розслідування

У місті Звенигордка в Черкаській області військовослужбовець місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки збив на авто жінку, що їхала на велосипеді. Її з травмами відправили до лікарні. Як інформує «Главком», про це йдеться в заяві Черкаського обласного ТЦК та СП.

ДТП сталася ще 19 червня. Після того, як військовий збив велосипедистку, він зник із місця події, але поліція розшукала його і повідомила про підозру за двома статтями – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесне ушкодження середньої тяжкості (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України) та залишення в небезпеці (ст. 135 Кримінального кодексу України).

Водію загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Зараз розв’язують питання про обрання йому запобіжного заходу.

У ТЦК запевнили, що сприяють поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця, а також проводять службове розслідування.

«Приносимо щирі вибачення потерпілій щодо ситуації, яка сталася. Ми глибоко шкодуємо про інцидент та бажаємо жінці якнайшвидшого одужання», – додали в заяві.

Раніше у одному з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Харківщині стався інцидент, під час якого військовозобов'язаний чоловік випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі. Подія трапилася вночі, коли громадянин, за попередніми даними, намагався втекти.

Також Святослав Паламар «Калина», заступник командира 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов», Герой України вважає, що однією лише системою рекрутингу неможливо закрити потреби війська, тож Україні необхідна мобілізація. Також в інтерв’ю Дмитру Гордону він прокоментував суспільну реакцію на дії співробітників ТЦК та СП, передає «Главком».

«Мобілізація потрібна. Це факт. Єдиним рекрутингом не перекриєш потреби. Бувають перебільшення, неправильні речі, які роблять працівники ТЦК та СП. Але мені здається, вони не такі масові, як нам показують. Можливо, це «підсвічування». Можливо, це російська ІПСО розганяє це все. Поодинокі випадки порушення, неправомірних дій – є однозначно. Але виявили – наказали. Є кодекс, є закон, і ті військовослужбовці повинні бути покарані за ті чи інші неправомірні дії. Все має бути збалансовано», – сказав Паламар.

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Теги: поліція ТЦК аварія

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