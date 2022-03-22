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    Події в Україні

    Поляки присвятили відео українському загиблому пілоту Оксанченку

    Оксанченко став учителем для багатьох українських пілотів - Поляки присвятили відео українському загиблому пілоту Оксанченку
    Оксанченко став учителем для багатьох українських пілотів
    фото з відкритих джерел

    Олександр Оксанченко загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію

    Поляки створили відео про українського аса, загиблого Героя України полтавця Олександра Оксанченка. Про це пише Оксана Щербак.

    «Наш миргородський пілот і ас. Ним захоплювались авіатори із різних країн. Він вважався одним із найкращих льотчиком-винищувачем у світі та був вчителем не для одного покоління українських пілотів. Більше ніж дві тисячі льотних годин, тріумфальні польоти на найвідоміших авіашоу», – говориться у пості.

    Раніше поляки присвятили відео українському загиблому пілоту Оксанченку.

    Нагадаємо, через збройну агресію РФ в Україні станом на ранок 22 березня загинуло 117 дітей. Найбільше на Київщині – 58 та Харківщині – 40.

    Читайте також: Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 22 березня
    Теги: росія окупанти Польща війна літак Україна окупація #stoprussia
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    Поляки присвятили відео українському загиблому пілоту Оксанченку