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Помер ексголова ДСНС Бочковський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Помер ексголова ДСНС Бочковський
Помер колишній голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський
фото: пресслужба ДСНС

Бочковський очолював ДСНС з квітня 2014 року по березень 2015 року

На 58-му році життя помер колишній голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський. Про це повідомила пресслужба ДСНС. 

«27 листопада після тривалої хвороби на 58-му році життя помер Сергій Бочковський – колишній голова ДСНС України (2014–2015 рр). Сергій Станіславович все життя присвятив пожежній справі, працювавши на різних посадах у сфері цивільного захисту», – зазначили у ДСНС.

Рятувальна служба висловила співчуття рідним і близьким померлого.

До відома Бочковський очолював ДСНС з квітня 2014 року по березень 2015 року.

Незадовго до смерті ексочільник ДСНС опублікував прощальне відео на своїй сторінці у Facebook.

«Я пішов… І нікого ні в чому не треба винуватити! Я боровся, але підступний недуг переміг… Бережи Вас Господь! Хто може, допоможіть моїм дівчаткам, адже з 2015 року жодної допомоги не мали…(благодійна допомога Бочковська Тетяна Василівна 5363 5420 9527 9544 банк Приват. Дякую тобі рідненька за все!!! За все вибач…» – залишив прощальне повідомлення Бочковський.

Нагадаємо, у березні 2015 року на засіданні Кабміну Бочковського та його першого заступника Василя Стоєцького затримали слідчі за обвинуваченням у корупційних діях. Окружний адміністративний суд Києва 26 квітня 2018 року визнав незаконним звільнення Бочковського і поновив його на посаді. 27 квітня Бочковський разом із адвокатом прийшов до будівлі ДСНС і намагався потрапити на робоче місце, але його не впустили.

7 серпня 2018 року Київський апеляційний адміністративний суд підтримав рішення першої інстанції і дозволив Сергію Бочковському поновитися на посаді голови ДСНС. У МВС заявили, що оскаржать у касаційному порядку це рішення.

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Теги: ДСНС смерть хвороби Сергій Бочковський звільнення

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