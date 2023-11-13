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У боях за Україну загинув доброволець з Грузії

Діана Гасюк
glavcom.ua
У боях за Україну загинув доброволець з Грузії
На війні в Україні загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе
фото: Facebook/Nadiradze Vano

У міністерстві закордонних справ Грузії підтвердили смерть Іраклія Курцікідзе

На війні в Україні загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе. Про це інформують грузинська філія «Радіо Свобода» та керівник грузинської групи в українських ССО підполковник Вано Надірадзе у Facebook.

У міністерстві закордонних справ Грузії підтвердили смерть Іраклія Курцікідзе.

Надірадзе зазначив, що «грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому». За його словами, про смерть добровольця не повідомляли, «поки не дізналися рідні».

У боях за Україну загинув доброволець з Грузії фото 1

Видання зазначає, що з лютого 2022 року на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у харківській лікарні помер 49-річний доброволець з Польщі Мацей Беднарський, який воював в Україні проти російських загарбників. 

Нагадаємо, у жовтні під Лиманом на Донеччині загинув доброволець із Латвії

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув громадянин Естонії, який вступив в Інтернаціональний легіон, щоб допомогти захиститися від російської окупації. Це вже другий естонець, який загинув в Україні. 

Також на війні в Україні загинув доброволець із Колумбії на ім'я Алехандро Еррера Евіа. У лавах ЗСУ він протистояв російській агресії. 

Теги: Грузія війна добровольці смерть

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