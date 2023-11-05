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Хоренко поділився, що робитиме після звільнення з посади командувача Сил спецоперацій

Надія Карбунар
glavcom.ua
Хоренко поділився, що робитиме після звільнення з посади командувача Сил спецоперацій
Хоренко заявив, що сенс його життя – помста ворогам України
фото з відкритих джерел

«Вовк може полювати і наодинці. Головне, що завжди є на кого, ворогів у нас вистачає», – сказав генерал

Генерал Віктор Хоренко після звільнення з посади командувача Сил спеціальних операцій поділився головними принципами своєї роботи та заявив, що не збирається гратися в політику. Про це йдеться в дописі «Сім тез бойового генерала Віктора Хоренка», опублікованому пресслужбою ССО.

7 тез бойового генерала Віктора Хоренка:

  1. Є багато непоганих керівників в кабінетах. Але військами з кабінетів не командують. Не командують без досвіду.
  2. Щоб зрозуміти, як долати ворога – треба вбити принаймні одного особисто. Я вбив багатьох.
  3. Основна моя мета – боротися з ворогами України. Я не знаю чи ви почуєте щось про мою боротьбу, адже я ніколи не робив цього показово. Та я боротимуся.
  4. Я не публічний, в політику не граю. Сенс мого життя – помста ворогам України.
  5. Головне для мене – бути чесним. Я завжди був чесним і відкритим перед своїми військовослужбовцями. Це основне – вміти висловлювати одне одному власну думку, вміти дослухатися.
  6. Про що я можу жалкувати – так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій, не підтримав тих, хто на мене сподівався. Та це залежить не від мене, хоча я не можу не відчувати відповідальності за своїх людей.
  7. Важко будучи вожаком покидати свою зграю. Та вовк може полювати і наодинці. Головне, що завжди є на кого, ворогів у нас вистачає.

Раніше міністр оборони прокоментував звільнення командувача Сил спецоперацій. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Посаду обійняв Сергій Лупанчук. Про це йдеться в указі №728/2023 на сайті Офісу президента. Також Зеленський підписав указ про звільнення Віктора Хоренка з посади командувача ССО.

Глава держави зазначив, що колишній командувач ССО генерал Віктор Хоренко продовжуватиме і надалі виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Віктор Хоренко заявив, що про свою відставку дізнався з медіа. Мовляв, головнокомандувач Валерій Залужний також не зміг пояснити причину цього. За словами Хоренка, головнокомандувач мав робити відповідне подання, але сам Валерій Залужний відповів йому, що такого не робив. Від Залужного він почув, що питань чи претензій до нього щодо виконання бойових завдань немає.

До слова, новий командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) Сергій Лупанчук є досвідченим офіцером, який брав участь у боях.

Теги: міністр звільнення Володимир Зеленський президент Валерій Залужний

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