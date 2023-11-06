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Стало відомо, чим окупанти атакували Одещину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, чим окупанти атакували Одещину
У центрі Одеси пошкоджено будинки
фото: Суспільне

У небі над Одещиною знищено 15 «Шахедів»

Уночі російські окупанти атакували південні регіони різними типами ракет та ударними дронами. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

«Херсонщина – ракети і КАБи, Миколаївщина - влучна робота нашої ППО, Одещина - щільна мішана ракетно-дронова атака по середмістю обласного центру і припортовій інфраструктурі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість цілей знищено, але є влучання.

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, 15 «Шахедів» знищено в небі над Одещиною. Для атаки ворог також використовував балістику.

Нагадаємо, у неділю 5 листопада ввечері, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано рух групи ударних БпЛА типу Shahed з Чорного моря у напрямку Одеси.

Місцеві пабліки повідомляли, що «прилетіло» у самісінький центр Одеси, там утворилася величезна вирва. Стало відомо, що внаслідок удару в місті пошкоджено будівлі, у них повибивало вікна.

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фото: Суспільне Одеса

Згодом влада повідомила, що унаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення.

Через російську атаку було серйозно пошкоджено будівлю Одеського національного художнього музею.

Теги: окупанти Одеса війна Одещина безпілотник ракета

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