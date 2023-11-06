Стало відомо, чим окупанти атакували Одещину

У небі над Одещиною знищено 15 «Шахедів»

Уночі російські окупанти атакували південні регіони різними типами ракет та ударними дронами. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Херсонщина – ракети і КАБи, Миколаївщина - влучна робота нашої ППО, Одещина - щільна мішана ракетно-дронова атака по середмістю обласного центру і припортовій інфраструктурі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість цілей знищено, але є влучання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, 15 «Шахедів» знищено в небі над Одещиною. Для атаки ворог також використовував балістику.

Нагадаємо, у неділю 5 листопада ввечері, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано рух групи ударних БпЛА типу Shahed з Чорного моря у напрямку Одеси.

Місцеві пабліки повідомляли, що «прилетіло» у самісінький центр Одеси, там утворилася величезна вирва. Стало відомо, що внаслідок удару в місті пошкоджено будівлі, у них повибивало вікна.

3 фото На весь екран



фото: Суспільне Одеса

Згодом влада повідомила, що унаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через російську атаку було серйозно пошкоджено будівлю Одеського національного художнього музею.