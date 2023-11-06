Стало відомо, чим окупанти атакували Одещину
У небі над Одещиною знищено 15 «Шахедів»
Уночі російські окупанти атакували південні регіони різними типами ракет та ударними дронами. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
«Херсонщина – ракети і КАБи, Миколаївщина - влучна робота нашої ППО, Одещина - щільна мішана ракетно-дронова атака по середмістю обласного центру і припортовій інфраструктурі», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що більшість цілей знищено, але є влучання.
Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, 15 «Шахедів» знищено в небі над Одещиною. Для атаки ворог також використовував балістику.
Нагадаємо, у неділю 5 листопада ввечері, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано рух групи ударних БпЛА типу Shahed з Чорного моря у напрямку Одеси.
Місцеві пабліки повідомляли, що «прилетіло» у самісінький центр Одеси, там утворилася величезна вирва. Стало відомо, що внаслідок удару в місті пошкоджено будівлі, у них повибивало вікна.
Згодом влада повідомила, що унаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення.
Через російську атаку було серйозно пошкоджено будівлю Одеського національного художнього музею.
Коментарі — 0