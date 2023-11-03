Розвідка повідомила, скільки Росія виробляє дронів

На території Росії продовжується крупновузлова зборка дронів (з іноземних деталей) і певна кількість власного виробництва

РФ продовжує розвивати виробництво дронів в Татарстані, де окупанти будують великий завод

Росія має змогу виготовляти по кілька десятків дронів-камікадзе на місяць. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю «РБК-Україна».

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За його словами, на території Росії продовжується крупновузлова зборка (з іноземних деталей) і певна кількість власного виробництва, але вона невелика.

«Тобто поставлені плани і отриманий результат відрізняються. Декілька десятків аналогів «шахедів» на місяць держава-агресор може виробляти станом на зараз самостійно», – зазначив він.

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Крім того, як додали в розвідці, РФ продовжує розвивати виробництво дронів в Татарстані, де окупанти будують великий завод.

«Але, знову ж, на повноцінні потужності вони ще не вийшли», – додав Юсов.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Терористи застосували 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.