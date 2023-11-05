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Росія не вивела ракетоносії у Чорне море через шторм

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія не вивела ракетоносії у Чорне море через шторм
Попри відсутність активності ракетоносіїв небезпека залишається високою
фото ілюстративне

Штормова погода завадила Росії вивести ракетоносії

У Чорному морі через шторм немає російських ракетоносіїв, однак ворог може застосовувати їх з бухт. Про це сказала керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Наразі погода на нашому боці, море потужно штормить і ракетоносіїв не зафіксовано в Чорному морі на бойовому чергуванні. Але пам’ятаємо, що ворог може застосовувати ракетоносії навіть із бухти, де вони укриваються від шторму. У готовності й спорядженні вони можуть тримати одночасно до п’яти ракетоносіїв», – зазначила Наталія Гуменюк.

За її словами, попри відсутність активності ракетоносіїв, небезпека залишається достатньо високою.

Нагадаємо, у неділю 5 листопада ввечері, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано рух групи ударних БпЛА типу Shahed з Чорного моря у напрямку Одеси.

Місцеві пабліки повідомляли, що «прилетіло» у самісінький центр Одеси, там утворилася величезна вирва. Стало відомо, що внаслідок удару в місті пошкоджено будівлі, у них повибивало вікна.

Теги: Чорне море шторм небезпека ворог

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