Атака на Одесу: з'явилися фото наслідків

Російські військові продовжують завдавати удари по Одещині

Увечері 5 листопада в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У місті пошкоджено будівлі. Про це повідомляє «Суспільне Одеса».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вибуховою хвилею пошкодило будівлі та вибило вікна», – зазначає видання.

3 фото На весь екран



фото: Суспільне Одеса

Росіяни продовжують атакувати місто.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку ворожих ударних БпЛА на Одещину. Також про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він закликав людей перебувати в укриттях.

«Атака ворожих ударних безпілотників на Одещину триває! Залишайтесь в укриттях!» – написав Кіпер.

Кореспонденти вже декілька разів повідомляли про повторні вибухи в місті.

Нагадаємо, після вибуху ввечері 5 листопада місцеві пабліки писали, що «прилетіло» у самісінький центр Одеси, де утворилася величезна вирва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Удень 5 листопада російські терористи ракетами атакували Одещину. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ціль ворога – цивільне судноплавство.