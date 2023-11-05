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Атака на Одещину: стало відомо, куди поцілили окупанти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Атака на Одещину: стало відомо, куди поцілили окупанти
Через вибухову хвилю у навколишніх будинках вибило шибки та вікна
фото з відкритих джерел

Росіяни випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря

Удень 5 листопада російські терористи ракетами атакували Одещину. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ціль ворога – цивільне судноплавство.

«На жаль, в Одеському районі є влучання в об’єкт інфраструктури. Поранення отримали три співробітники. Пошкоджено адмінбудівлю. Крім того, через вибухову хвилю у навколишніх будинках вибило шибки та вікна», – пояснив Олег Кіпер.

У місцевих пабліках також з’явилися фото руйнувань осель.

5 фото
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Як повідомили Сили оборони Півдня, окупанти з акваторії Чорного моря, спрямували на Одещину протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Нагадаємо, у неділю, 5 листопада, в Одесі пролунали вибухи. В області в цей час було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, російські війська зранку 30 жовтня завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області. Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі.

Також внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Читайте також: Удар по судноремонтному заводу під Одесою: фото наслідків
Теги: вибух окупанти Одеса війна поранення

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