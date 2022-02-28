Порошенко прокоментував рішення Зеленського подати заявку на членство в ЄС

Порошенко: «Україна в Євросоюзі – найкраща гарантія незалежності та добробуту українського народу»,

П’ятий президент Петро Порошенко привітав рішення президента Володимира Зеленського подати заявку на вступ України до ЄС.

«Як п’ятий президент України, який підписав Угоду про асоціацію з ЄС та закріпив євроінтеграційний курс у Конституції України, я вітаю рішення шостого президента України Володимира Зеленського офіційно подати заявку України на членство в Європейському Союзі!», – зазначає Петро Порошенко.

«Особлива ситуація вимагає особливих рішень. Закликаю європейських лідерів невідкладно розглянути заявку України та розпочати процес передвступних переговорів», – пише Порошенко у Facebook.

«Україна в Євросоюзі – найкраща гарантія незалежності та добробуту українського народу», – наголошує п’ятий Президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав заяву на членство України у Європейському Союзі.Спільна заява була підписана з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, Порошенко в ефірі CNN закликав Захід дати Україні ще більше зброї. До слова, Генсек НАТО Йенс Столтенберг виключив можливість введення безпольотної зони над Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії.