До Києва з Білорусі вилетіли 20 гелікоптерів – Держспецзв’язку

Вертольоти рухаються у напрямку Києва

У напрямку Києва з території Білорусі вилетіли 20 вертольотів. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомляє у Телеграмі.

«Білоруси повідомляють, що до 20 вертольотів вилетіли до Києва з території Білорусі протягом останніх 10 хвилин», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, близько 19 години російські війська завдали по Києву удару балістичною ракетою.

Як повідомлялося, щойно з'явилася інформація про закінчення переговорів між Україною та Росією про прининення війни, російські окупанти поновили обстріл наших міст.