Ситуація в Києві складна: хто і як зможе пересуватися містом

Під час комендантської години пересуватися Києвом можна лише за спецперепусткою від військового коменданта

Відзавтра в Києві суворо забороняється продаж алкогольних напоїв

У Києві наразі складна і напружена ситуація у зв’язку з бойовими діями, розгорнутими російськими агресорами. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Громадський транспорт припинив роботу о 19:00 і відновить її завтра о 8:00. «Тобто транспорт поки працюватиме з 8 до 19-ї з відхиленням від графіку і за визначеними маршрутами», – пояснив мер.

Магазини, торговельні мережі та аптеки можуть працювати з 08:00 до 19:00.

«Підкреслю. Під час комендантської години пересуватися містом можуть ті, хто має спецперепустки нового зразка – від Військового коменданта Києва. І виключно на авто. Пересуватися пішки у комендантську годину - суворо заборонено! Перепустки, що були видані до цього, скасовуються», – зазначив Кличко.

«Цивільні особи, які перебуватимуть на пересуватимуться містом у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійних груп ворога. Вийти з домівок під час комендантської години можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб пройти в найближче укриття», – підкреслив мер.

Кличко також повідомив, що від завтра в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв.

Окремо мер звернув увагу власників магазинів і мереж, аптек щодо ціни на продукти, товари першої необхідності і ліки: «Не підвищуйте ціни, користуючись ситуацією. Бо це, під час війни, – не краще за мародерство».

«Зазначу, що штабу гуманітарної допомоги, який ми створили, терміново потрібні водії з навиками водіння вантажного транспорту для доставки гуманітарних вантажів. Звертайтеся до штабу, контакти на офійному порталі КМДА», - додав Кличко.

Нагадаємо, комендантська година у Києві відсьогодні триватиме з 20:00 до 07:00.

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