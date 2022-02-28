Порошенко в ефірі CNN закликав Захід дати Україні ще більше зброї (відео)

Порошенко: «Замість квітів, слави, росіян тут зустрічають коктейлі Молотова, або, як зараз про них кажуть в Україні, «Бандера-смузі»

Порошенко: «Замість квітів, слави, росіян тут зустрічають коктейлі Молотова, або, як зараз про них кажуть в Україні, «Бандера-смузі»

Порошенко: «Ми потребуємо протиповітряні системи, Стінгери, Джавеліни»

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко закликав західних союзників дати Україні ще більше зброї та військові амуніції. Про це він сказав у прямому ефірі програми американського журналіста Фаріда Закарія на телеканалі CNN

«Замість квітів слави росіян тут зустрічають коктейлі Молотова, або, як зараз про них кажуть в Україні, «Бандера-смузі». За три дні Росія втратила 4,500 осіб, сотні танків і броньованих машин, близько пʼяти десятків літаків, гелікоптерів», – констатує Порошенко.

«Сьогодні українські військові демонструють, наскільки всі ми є міцними. Вони роблять головну роботу, але протистоїть вся країна», – зауважує п’ятий президент.

Політик розповів, у чому найбільше зараз виникає необхідність. «Що нам треба? Україні потрібні радіостанції, бронежилети, каски. Однак найбільше ми потребуємо протиповітряні системи, Стінгери, для протидії російським гелікоптерам. Ми і далі потребуємо системи протитанкової боротьби, Джавеліни, NLAW, інші взірці, адже практично кожен загін оборони має бути оснащений протитанковою зброєю. І це допоможе нам зупиняти російські танки. А російські танкісти тоді відмовлятимуться їхати в Україну, тому що їх загибель буде неминучою», – говорить Порошенко.

«Нам потрібні системи протиповіртяної оборони, їх теж треба нам постачати», – наголосив Порошенко.