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    Порошенко в ефірі CNN закликав Захід дати Україні ще більше зброї (відео)

    Порошенко: &laquo;Замість квітів, слави, росіян тут зустрічають коктейлі Молотова, або, як зараз про них кажуть в Україні, &laquo;Бандера-смузі&raquo; - Порошенко в ефірі CNN закликав Захід дати Україні ще більше зброї (відео)
    Порошенко: «Замість квітів, слави, росіян тут зустрічають коктейлі Молотова, або, як зараз про них кажуть в Україні, «Бандера-смузі»
    фото скріншот відео

    Порошенко: «Ми потребуємо протиповітряні системи, Стінгери, Джавеліни»

    Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко закликав західних союзників дати Україні ще більше зброї та військові амуніції. Про це він сказав у прямому ефірі програми американського журналіста Фаріда Закарія на телеканалі CNN

    «Замість квітів слави росіян тут зустрічають коктейлі Молотова, або, як зараз про них кажуть в Україні, «Бандера-смузі». За три дні Росія втратила 4,500 осіб, сотні танків і броньованих машин, близько пʼяти десятків літаків, гелікоптерів», – констатує Порошенко.

    «Сьогодні українські військові демонструють, наскільки всі ми є міцними. Вони роблять головну роботу, але протистоїть вся країна», – зауважує п’ятий президент.

    Політик розповів, у чому найбільше зараз виникає необхідність. «Що нам треба? Україні потрібні радіостанції, бронежилети, каски. Однак найбільше ми потребуємо протиповітряні системи, Стінгери, для протидії російським гелікоптерам. Ми і далі потребуємо системи протитанкової боротьби, Джавеліни, NLAW, інші взірці, адже практично кожен загін оборони має бути оснащений протитанковою зброєю. І це допоможе нам зупиняти російські танки. А російські танкісти тоді відмовлятимуться їхати в Україну, тому що їх загибель буде неминучою», – говорить Порошенко.

    «Нам потрібні системи протиповіртяної оборони, їх теж треба нам постачати», – наголосив Порошенко.

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    Теги: Петро Порошенко Росія окупанти зброя війна #stoprussia
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    Порошенко в ефірі CNN закликав Захід дати Україні ще більше зброї (відео)