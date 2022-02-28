Британія озвучила подальші санкції проти Росії

Британія заборонить експорт до Росії з Британії в ряді «критичних секторів»

Британія заборонить експорт до Росії з Британії в ряді «критичних секторів»

Велика Британія заморозить активи ще трьох російських банків

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила подальші санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Зокрема ще три російські банки потраплять під санкції, про це вона заявила у Палаті громад.

«Сьогодні я можу повідомити Палаті представників, що вноситиму два нові законопроєкти про санкції. Перший запроваджує набір нових повноважень щодо фінансового сектора Росії. Він включає повноваження забороняти російським банкам проводити платежі в фунтах стерлінгів», – заявила Трасс.

Крім того, за словам Трасс, Британія заморозить активи ще трьох російських банків – ВЕБ, «Совкомбанку» і банку «Открытие».

Російські гіганти, такі як «Газпром», більше не зможуть випускати боргові зобов'язання або акції в Лондоні.

Вона також оголосила, що Велика Британія заборонить експорт до Росії з Британії в ряді «критичних секторів». Це включає високотехнологічне обладнання, таке як мікроелектроніка, морське та навігаційне обладнання. Це послабить військово-промисловий потенціал Росії та стане гальмом для російської економіки на довгі роки.

Визнаючи, що війна «може тривати місяці і роки», Трасс сказала, що Британія «готова понести економічні жертви», щоб підтримати Україну, і буде підтримувати санкції «скільки це буде потрібно».

Також уряд Швейцарії заявив про введення антиросійських санкцій за прикладом Євросоюзу. Видання Reuters зазначає, що країна, яка досі займала нейтральну позицію, збирається заморозити активи росіян, причетних до війни в Україні.