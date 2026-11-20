Посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова під час робочої поїздки до Львова пережила російську ракетно-дронову атаку. Дипломатка разом із колегами ховалася в підвалі та коридорі готелю, а напередодні у Києві над її головою збили російський безпілотник. Про це Матернова повідомила у дописі на сторінці Представництва ЄС в Україні, пише «Главком».

За словами посолки, вона сподівалася, що поїздка до Львова дозволить бодай ненадовго відпочити від постійних російських атак на столицю. Однак у ніч проти 20 листопада російські війська завдали ударів дронами та ракетами по Львову, Києву та інших містах України.

«Я не сплю з третьої години ночі. Ми ховалися в підвалі та в коридорі нашого готелю у Львові, між двома стінами», – розповіла дипломатка.

У Львові, за її словами, спочатку було чути вибухи безпілотників, а згодом – ракетні удари. Внаслідок атаки на залізничну станцію Скнилів загинули двоє людей, ще щонайменше четверо дістали поранення. Уламки дрона вибили вікна у студентському гуртожитку. У Львові та прилеглих районах також запровадили аварійні відключення електроенергії.

Матернова нагадала, що напередодні сама стала свідком небезпеки у столиці: російський дрон збили просто над її головою. Після цього вона сподівалася провести спокійну ніч у Львові.

«Після того як учора в Києві дрон збили просто над моєю головою, я дуже сподівалася на спокійну ніч у Львові. Пізно ввечері я написала подрузі: «Ми щойно приїхали до Львова. Тиск уже нормалізувався, але це був жахливий досвід»», – написала посолка.

Водночас дипломатка розповіла про наслідки нічної атаки на Київ. За її словами, у столиці загинули троє людей, які, за попередньою інформацією, працювали у міському водоканалі. Щонайменше 15 людей дістали поранення, семеро з них перебувають у лікарні.

Унаслідок удару по об’єкту інфраструктури знизився тиск води в чотирьох районах міста. Також були пошкоджені три мости через Дніпро, через що рух ними суттєво обмежили.

«Від цієї війни ніде не сховатися. Росія атакує всюди. Так українці живуть уже п'ять років», – наголосила Матернова.

Попри пережите, посолка ЄС висловила віру в те, що Україна вистоїть і зрештою переможе.

Варто нагадати, що лише вчора 19 листопада, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що на власні очі побачила, як у небі над Києвом збили російський безпілотник.