Мерц анонсував нову зустріч «коаліції охочих» у Берліні

Берлін веде переговори з іншими державами про додаткові поставки Україні систем протиповітряної оборони

У середині листопада Берлін прийме нову зустріч «коаліції охочих», учасники якої обговорять подальшу підтримку України. Запрошення представникам країн-партнерів надіслав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт уряду Німеччини.

Про майбутню зустріч Фрідріх Мерц повідомив 30 жовтня в Сеулі, підбиваючи підсумки переговорів під час поїздки до Сінгапуру, Японії та Південної Кореї. За словами канцлера, російська війна проти України була однією з головних тем його розмов із керівництвом усіх трьох держав.

Мерц зазначив, що партнери висловили готовність і надалі допомагати Україні та докладати зусиль для завершення війни. Він розцінює таку позицію як підтримку спільної роботи в межах «коаліції охочих».

«Ми не послаблюватимемо наших зусиль на підтримку України», – наголосив канцлер.

Окремо глава німецького уряду повідомив про переговори щодо посилення української протиповітряної оборони. Німеччина обговорює з низкою держав можливість додаткових поставок засобів ППО. Мерц наголосив, що ці консультації відбуваються непублічно, оскільки деякі країни, які потенційно можуть надати обладнання, потребують конфіденційності.

Канцлер визнав, що на міжнародному ринку існують серйозні труднощі з постачанням систем протиповітряної оборони. Берлін намагається використати всі доступні можливості, щоб знайти для України додаткові засоби захисту від російських повітряних атак.

Мерц не назвав конкретних країн, із якими Німеччина веде переговори, а також не уточнив, які саме системи можуть передати Україні.

Безпека Європи та Азії

Під час азійського турне канцлер також порушував питання взаємозв'язку безпеки Європи та Індо-Тихоокеанського регіону. Зокрема, йшлося про військову співпрацю Росії з Північною Кореєю та підтримку Москви з боку Китаю.

Мерц наголосив, що загрози в різних частинах світу не можна розглядати окремо. Підтримка Росії з боку КНДР та Китаю безпосередньо впливає на безпекову ситуацію в Європі й Азії. Саме тому Німеччина прагне поглиблювати співпрацю з партнерами не лише в економічній, а й в оборонній сфері.

Нагадаємо, 4 жовтня під час візиту до Києва Фрідріх Мерц уже повідомляв про намір організувати зустріч «Коаліції охочих» у Берліні взимку. Тоді канцлер заявив, що Німеччина планує провести її спільно з Францією та Великою Британією.