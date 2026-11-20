Унаслідок масованої атаки Росії на Львів, за попередніми даними, загинули двоє людей

Унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Львів, за попередньою інформацією, загинули двоє людей. Також відомо про пораненого чоловіка в Золочівському районі та пошкодження житлових будинків і енергетичного об'єкта в області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

«За попередньою інформацією, внаслідок атак ворога у Львові загинули дві людини. Співчуття рідним», – повідомив керівник області.

За словами Козицького, Львівщина пережила складні ніч і ранок. Російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку із застосуванням ракет і безпілотників. Українські захисники неба безперервно працювали майже шість годин.

В одному із сіл Золочівського району збитий російський безпілотник пошкодив три житлові будинки та автомобіль. Унаслідок атаки поранення дістав 48-річний чоловік.

Крім того, сили протиповітряної оборони збили ворожі дрони над трьома селами Львівського району. В одному з населених пунктів під час роботи ППО кулі влучили в житловий будинок.

В іншому селі виникла пожежа в гаражі та житловому будинку. Ще один російський безпілотник вдалося збити на відкритій території.

Козицький закликав мешканців області дотримуватися правил безпеки під час роботи протиповітряної оборони та триматися подалі від вікон.

Також унаслідок російської атаки пошкоджено енергетичний об'єкт у Стрийському районі. Масштаби руйнувань та можливі наслідки для електропостачання уточнюються.

У Львові на одній із вулиць виявили уламки ракети протиповітряної оборони. На місцях працюють відповідні служби.

За словами очільника ОВА, до відповідальних служб продовжують надходити повідомлення про наслідки обстрілу. Інформацію перевіряють, тому дані про загиблих, постраждалих і пошкодження можуть змінюватися.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про атаку реактивних безпілотників на Львів у ніч проти 20 листопада. Повітряну тривогу в області оголосили о 02:24. Російські дрони заходили на місто кількома хвилями, а мешканці чули вибухи. У регіоні працювала протиповітряна оборона.

Також «Главком» писав про масштабну нічну атаку Росії на Україну. Вибухи лунали в Києві, Львові, Харкові та низці інших регіонів. Російські війська застосували балістичні ракети та ударні безпілотники, а в повітрі перебували стратегічні бомбардувальники РФ.