Україна повернула з російського полону 270 захисників, серед них є азовці

За словами президента, більшість звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі

Серед звільнених є п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року

У п'ятницю, 23 жовтня, з російського полону додому повернулися 270 українських воїнів. Це перший обмін військовополоненими після 24 серпня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Додому повертаються нацгвардійці, зокрема воїни «Азова», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року», – йдеться у повідомленні.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

фото: Володимир Зеленський/Telegram

фото: Володимир Зеленський/Telegram

фото: Володимир Зеленський/Telegram

фото: Володимир Зеленський/Telegram

За словами президента, більшість звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі. Також повертаються захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків.

«Багатьох незаконно засудили в Росії. Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року», – наголосив глава держави.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

фото: Володимир Зеленський/Telegram

фото: Володимир Зеленський/Telegram

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський підсумував: «Ми пам’ятаємо про кожного й кожну та продовжуємо шукати всіх. Дякую всім, хто працює заради обмінів. І, звісно, вдячний нашим воїнам, які на фронті поповнюють обмінний фонд для України, щоб ми могли повертати своїх».

Зауважимо, що 23 жовтня сімох цивільних українців було повернуто на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, 24 серпня Україна в межах спеціального етапу обміну повернула додому 10 військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти. Обмін відбувся через територію Білорусі.

До слова, 19 серпня Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців. Серед звільнених були воїни Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Додому повернулися, зокрема, захисники Маріуполя, а також військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.