Скільки українці платитимуть за газ у березні: оприлюднено актуальні ціни
Залежно від компанії-постачальника вартість одного кубічного метра газу в березні перебуватиме в діапазоні 7,70 – 9,99 грн
Ціна на природний газ для населення в березні 2024 року залишиться незмінною. Огляд цінників від газопостачальних компаній у рамках річних тарифних планів опублікував вебпортал «ГазПравда».
Залежно від компанії-постачальника вартість одного кубічного метра газу в березні перебуватиме в діапазоні 7,70 – 9,99 грн.
Пропозиції постачальників:
- «Еру Людям» – 7,70 гривень
- «Енерджі трейд груп» – 7,799
- «Нафтогаз України» – 7,96
- «Тернопільгаз збут» – 7,96
- «Прикарпат енерго трейд» – 7,98
- «Полтавагаз збут» – 7,99
- «Галнафтогаз» – 7,99
- «Львівенергозбут» – 8,20
- «Київські енергетичні послуги» (Yasno) – 8,46
- «Дніпровські енергетичні послуги» (Yasno) – 8,46
- «Асканія Енерджі» – 9,95
- «СвітлоГаз» – 9,99.
Водночас після того, як у травні 2022 року «Нафтогаз» отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа «Твій Газзбут», державна компанія займає понад 98% ринку постачання газу для населення та продає газ для 12,4 млн домогосподарств.
Крім того, «Нафтогаз» продає газ приватним постачальникам за ціною 7,42 гривні за кубометр для приватних постачальників, а також для виробників тепла населенню.
Так, природний газ для населення у березні 2024 року не подорожчає. Цінники від газопостачальних компаній у рамках річних тарифних планів першого місяця весни не змінилися.
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