Скільки українці платитимуть за газ у березні: оприлюднено актуальні ціни

Залежно від компанії-постачальника вартість одного кубічного метра газу в березні перебуватиме в діапазоні 7,70 – 9,99 грн

Ціна на природний газ для населення в березні 2024 року залишиться незмінною. Огляд цінників від газопостачальних компаній у рамках річних тарифних планів опублікував вебпортал «ГазПравда».

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Залежно від компанії-постачальника вартість одного кубічного метра газу в березні перебуватиме в діапазоні 7,70 – 9,99 грн.



Пропозиції постачальників:

«Еру Людям» – 7,70 гривень

«Енерджі трейд груп» – 7,799

«Нафтогаз України» – 7,96

«Тернопільгаз збут» – 7,96

«Прикарпат енерго трейд» – 7,98

«Полтавагаз збут» – 7,99

«Галнафтогаз» – 7,99

«Львівенергозбут» – 8,20

«Київські енергетичні послуги» (Yasno) – 8,46

«Дніпровські енергетичні послуги» (Yasno) – 8,46

«Асканія Енерджі» – 9,95

«СвітлоГаз» – 9,99.

Водночас після того, як у травні 2022 року «Нафтогаз» отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа «Твій Газзбут», державна компанія займає понад 98% ринку постачання газу для населення та продає газ для 12,4 млн домогосподарств.

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Крім того, «Нафтогаз» продає газ приватним постачальникам за ціною 7,42 гривні за кубометр для приватних постачальників, а також для виробників тепла населенню.

Так, природний газ для населення у березні 2024 року не подорожчає. Цінники від газопостачальних компаній у рамках річних тарифних планів першого місяця весни не змінилися.