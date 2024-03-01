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Скільки українці платитимуть за газ у березні: оприлюднено актуальні ціни

Діана Гасюк
glavcom.ua
Скільки українці платитимуть за газ у березні: оприлюднено актуальні ціни
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Залежно від компанії-постачальника вартість одного кубічного метра газу в березні перебуватиме в діапазоні 7,70 – 9,99 грн

Ціна на природний газ для населення в березні 2024 року залишиться незмінною. Огляд цінників від газопостачальних компаній у рамках річних тарифних планів опублікував вебпортал «ГазПравда».

Залежно від компанії-постачальника вартість одного кубічного метра газу в березні перебуватиме в діапазоні 7,70 – 9,99 грн.

Пропозиції постачальників:

  • «Еру Людям» – 7,70 гривень
  • «Енерджі трейд груп» – 7,799
  • «Нафтогаз України» – 7,96
  • «Тернопільгаз збут» – 7,96
  • «Прикарпат енерго трейд» – 7,98
  • «Полтавагаз збут» – 7,99
  • «Галнафтогаз» – 7,99
  • «Львівенергозбут» – 8,20
  • «Київські енергетичні послуги» (Yasno) – 8,46
  • «Дніпровські енергетичні послуги» (Yasno) – 8,46
  • «Асканія Енерджі» – 9,95
  • «СвітлоГаз» – 9,99.

Водночас після того, як у травні 2022 року «Нафтогаз» отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа «Твій Газзбут», державна компанія займає понад 98% ринку постачання газу для населення та продає газ для 12,4 млн домогосподарств.

Крім того, «Нафтогаз» продає газ приватним постачальникам за ціною 7,42 гривні за кубометр для приватних постачальників, а також для виробників тепла населенню.

Так, природний газ для населення у березні 2024 року не подорожчає. Цінники від газопостачальних компаній у рамках річних тарифних планів першого місяця весни не змінилися.

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Теги: газ Нафтогаз України ціни українці послуги населення

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