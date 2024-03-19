Костянтинів день. Які свята відзначаємо 19 березня
За народним повір'ям, сьогодні краще не залишати відкритими двері чи вікна
У народі 19 березня називали Костянтинів день. З особливою повагою наші предки цього дня ставилися до води, тому йшли до лазні і освячували воду в колодязі. У церковному календарі – це день пам’яті 42-х мучеників із міста Амморея, зокрема Костянтина. Святий Костянтин жив у IX столітті та був священником. Але залишив свій сан заради того, щоб стати воїном і захистити рідне місто Амморею від сарацинів. Разом з 41 іншими захисниками його схопили та доставили до Сирії.
Там мусульмани сім років намагалися змусити воїнів зректися християнської віри та прийняти іслам. Однак в цій духовній сутичці першими здалися саме мучителі. Щоб поразка не виглядала надто жалюгідною, вони вирішили стратити воїнів (разом з Костянтином) та кинули їхні тіла в річку Євфрат. Саме цей день дуже енергетично-сильний, тож за народними повір'ями, існують деякі обмеження
Чого не можна робити в цей день
- триває Великий піст, тому не дозволено їсти м'ясні, молочні продукти, рибу, яйця;
- не можна пиячити;
- не варто лихословити, лаятися, сваритися;
- не залишайте відкритими двері чи вікна.
19 березня в Україні святкують День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. У цей день з 1994 року в Україні прийнято подякувати працівникам за їхню кропітку і старанну працю.
Крім того, від 19 березня починається Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі. Цього тижня водіїв по всьому світу закликають до культурного поводження на дорозі, аби привити цю звичку і в подальшому житті. Адже доброзичлива поведінка водіїв та пішоходів вказує на високий рівень їхнього культурного розвитку. До того ж, завдяки ввічливості на дорозі можна уникнути великої кількості дорожно-транспортних аварій.
А ще 19 березня День таксономіста. Таксономісти – фахівці, які займаються систематизацією і класифікацією різних систем дійсності. Наприклад, в біології вони групують істот на основі спільних ознак. Це поняття досить широке і включає в себе об'єднання систем суспільної, географічної, геологічної, мовознавчої тощо. Хоча до XX століття цю науку пов'язували лише з біологією.
Також одне з наймолодших свят, яке започаткували в Литві, теж святкують 19 березня – День клієнта. З 2010 року головною метою цього дня є подяка за користування товарами чи послугами.
Народні прикмети і традиції на 19 березня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: вранішні приморозки означають, що такою погода буде ще цілий місяць;
- на річках тане лід – чекайте на неврожайний рік;
- морозний день до швидкої весни та сухого літа;
- чути стукіт дятла до затяжних холодів.
1895 рік – український поет, перекладач, публіцист Максим Рильський;
1930 рік – українська поетеса Ліна Костенко;
1931 рік – українська письменниця, поетка та малярка Емма Андієвська;
1955 рік – дизайнерка одягу, авторка ляльок, громадська та культурна діячка України Валентина Сазонова;
1972 рік – український музикант, фронтмен та лід-вокаліст гурту «Мандри» Сергій «Фома» Фоменко;
1979 рік – офіцер Національної поліції України. Герой України Михайло Куратченко.
1894 рік – український книжковий графік Микола Алексєєв.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 березня
Які сьогодні іменини: Костянтин, Максим, Федір, Аркадій, Абрам, Олена.
Сардонікс – це талісман людей, які народилися 19 березня. Це напівдорогоцінний камінь, який дуже відомий серед коштовних самоцвітів. Його головна відмінна риса – контрастне забарвлення. Здавна сардонікс вважали символом мандрівників і каменем шляху. Його рекомендують носити тим, хто вирушає в далеку дорогу.
Календар важливих подій в Україні та світі за 19 березня:
721 рік до н. е. – перше описане сонячне затемнення побачили з Вавилона;
1329 рік – заснували село Верхні Ремети у Закарпатській області;
1474 рік – у Венеції приймають закон про охорону винаходів, це був перший у світі закон про охорону авторського права;
1682 рік – Собор духівництва Франції ухвалює, що Папа Римський не має права позбавляти королів влади, а церква панує лише в духовних справах;
1812 рік – кадіські кортеси приймають першу Конституцію Іспанії;
1831 рік – перше пограбування банку в США (англійський іммігрант Едвард Сміт викрадає з City Bank of New York 245 000 доларів – гігантську на ті часи суму);
1859 рік – в Парижі проходить прем'єра опери Шарля Гуно «Фауст»;
1917 рік – Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтверджує автономію Фінляндії;
1917 рік – в Києві проходить 100-тисячна демонстрація під гаслами: «Автономію Україні», «Так є здоровою вільна Україна з гетьманом на чолі»;
1932 рік – відкривають міст Гарбор-Брідж у Сіднеї;
1935 рік – Ігор Сікорський отримує у США патент на «літальний апарат прямого підйому»;
1946 рік – Мартиніка, Гваделупа, Реюньйон оголошують департаментами Франції;
1953 рік – вперше по телебаченню показали церемонію вручення «Оскара»;
1955 рік – в Масаді (Ізраїль) археологи виявляють останки палацу Ірода;
1958 рік – у Люксембурзі відкривають перше засідання Європарламенту;
1982 рік – група аргентинців піднімає свій прапор над Південною Джорджією, зробивши поштовх до Фолклендської війни з Великою Британією;
2012 рік – стається стрілянина в єврейській школі у Тулузі.
Коментарі — 0