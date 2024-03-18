Дніпро виходить з берегів: у Києві та області можливе підтоплення

Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпеки (жовтий)

В Укргідрометцентрі назвали прогнозовані терміни, поки триматиметься вищий рівень води. У Києві та Бориспільському районі області піднявся рівень води, повідомили в Укргідрометцентрі. Вказано, що рівень води триматиметься вище відміток затоплення заплав та понижених річкових територій. Це триватиме протягом 18-21 березня.

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Так відбувається внаслідок скидів води з Київського водосховища, у зв'язку з проходженням весняного водопілля.

«Рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий). Проте на даний момент водопілля Києву загрози не несе. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою. До критичного рівня води ще понад 1,3 м. Моніторинг цьогорічного водопілля триває», – повідомляє КМВА.

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Як повідомлялося раніше, 16 березня в межах Києва рівень Дніпра піднявся до абсолютного максимуму з початку 2024 року. Аварійних підтоплень у місті зафіксовано не було. Тоді рівень води у Києві зафіксували на позначці 601 см над «0» постом. Температура води становила 3,9 градуса за Цельсієм.

За прогнозами Укргідрометцентру, як мінімум до 19-го березня рівень Дніпра в Києві утримуватиметься вище за відмітки початкового затоплення заплав і знижених прирічкових територій.

Також підйом рівня відбувається внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля.

Нагадаємо, що столичне метро може піти під воду з початком весняного паводка. Під загрозою як закриті станції метрополітену, так і функціонуючі станції «синьої» гілки.