У більшості областей дощитиме, вдень до 12° тепла – прогноз погоди на 20 березня

По всій Україні – дощі. У Карпатах прогнозують сніг

По всій країні буде переважно хмарно з проясненнями. У більшості регіонів – дощі

У середу, 20 березня, в Україні очікується дощ, вночі з мокрим снігом, лише в більшості районів східних областей, вночі і на Київщині та Житомирщині без істотних опадів. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

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У південних та західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, у південно-східній частині та на Закарпатті 7-12°.

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У Карпатах сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Погода у Києві та області

На Київщині – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень – дощ. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.

Нагадаємо, лютий встановив глобальний температурний рекорд. Вчені кажуть, що причиною є збільшення викидів вуглекислого газу в енергетичному секторі.

Зазначимо, що тому, що Земля 2023 року відзначила свій найтепліший рік за всю історію спостережень, сприяла антропогенна зміна клімату і природне погодне явище Ель-Ніньо. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану і прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі.