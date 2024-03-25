У Краматорську достроково завершують опалювальний сезон

Завершення опалювального сезону в Краматорську дозволить також заощадити на платіжках і жителям міста

Теплопостачання в місті припинять у ніч з 28 на 29 березня

У Краматорську в Донецькій області через підвищення температури атмосферного повітря вирішили завершити опалювальний сезон достроково – у ніч з 28 на 29 березня. Про це у Телеграмі повідомила Краматорська міська рада.

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«З огляду на суттєве підвищення показників температури атмосферного повітря, вирішено, що опалювальний сезон у Краматорську завершиться у ніч із 28 на 29 березня», – йдеться у повідомленні.

Таке рішення озвучили у понеділок на оперативній нараді з питань житлового та комунального господарства Краматорської військадміністрації.

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На нараді разом із теплопостачальниками обговорили поточну ситуацію, що склалася на комунальних підприємствах міста. Завершення опалювального сезону в Краматорську дозволить також заощадити на платіжках і жителям міста.

Водночас у керуючих компаніях міста наголосили, що сплата за послугу з управління багатоквартирними будинками зі сторони мешканців вкрай низька. Поки що сподіваються, що мешканці знайдуть змогу покращити платіжну дисципліну, проте нагадують: якщо ситуація не зміниться, надавати послуги буде важче.

Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню Le Figaro.

Крім того в Україні наразі діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й опалення. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко наголосив, що до кінця опалювального сезону тарифи в Україні не підвищуватимуть. Проте, вже у квітні-травні чинний тариф на газ можуть переглянути.

Раніше повідомлялося, що ціна на природний газ для населення в березні 2024 року залишиться незмінною. Цінники від газопостачальних компаній у рамках річних тарифних планів першого місяця весни не змінилися.