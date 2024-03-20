Опалювальний сезон в Україні можуть завершити достроково

Достроково припинити подачу тепла може місцева влада за певних температурних умов з урахуванням прогнозу

Опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню Le Figaro.

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«Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня», – сказав він.

За словами Чернишова, Україна спокійно пережила зиму. «Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня», – додав він.

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Стандартна дата закінчення опалювального сезону в Україні – 15 квітня. Однак рішення про припинення подачі тепла до будинків приймає місцева влада. Дострокове відключення можливе за умови середньої температури повітря на рівні -8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Нагадаємо, в Україні сьогодні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й опалення. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко наголосив, що до кінця опалювального сезону тарифи в Україні не підвищуватимуть. Проте, вже у квітні-травні чинний тариф на газ можуть переглянути.

Раніше повідомлялося, що ціна на природний газ для населення в березні 2024 року залишиться незмінною. Цінники від газопостачальних компаній у рамках річних тарифних планів першого місяця весни не змінилися.