Сонячно та спекотно: прогноз погоди до кінця тижня
Завтра середня температура повітря в Україні очікується в межах +29+33 градусів
У п’ятницю 18-го серпня температура повітря в Україні очікується в межах +29+33 градусів. Вночі передбачаються +15+19 градусів, на півдні +18+22 градуси. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За словами Діденко, у більшості областей країни дощів не передбачається, лише на Закарпатті місцями пройде трохи дощу. Вітер східного та північно-східного напрямків, невеликий або помірний.
До слова, у Києві завтра також погода без особливих змін – сухо, сонячно, спекотно. Вночі +18, вдень близько +30 градусів.
Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, подібна погода чекатиме і в суботу на Спаса, 19-го серпня, і в неділю, 20-го серпня.
Нагадаємо, в енергосистемі України був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня.
До слова, у четвер, 17 серпня, на більшості території України буде спека до +32°. Проте, короткочасні дощі будуть у західних регіонах.
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