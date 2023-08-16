Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня

На Закарпатті та Прикарпатті вдень буде місцями невеликий короткочасний дощ

В більшості регіонів передбачається невелика хмарність, без опадів

У середу, 16 серпня, в Україні очікується суха та спекотна погода. Температура повітря підніметься до 32° тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В більшості регіонів передбачається невелика хмарність, і прогнозується відсутність опадів. Лише на Закарпатті та Прикарпатті можливий невеликий короткочасний дощ протягом дня. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Вночі температура повітря в більшості регіонів України буде коливатися в межах +15-20°. Тільки на півдні країни ночі будуть трошки теплішими, близько +23°. Протягом дня очікується підвищення температури до 27-32°. У Карпатах вночі очікується +10-15°, а вдень можна очікувати 20-25° тепла.

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У Києві та області також передбачається невелика хмарність та відсутність опадів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.