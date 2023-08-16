Чехія ввела санкції проти головного російського виробника ракет

Підприємство Обносова займається будівництвом військової техніки, зокрема ракет, якими Росія обстрілює міста України.

Чехія запровадила санкції щодо голови російського оборонного холдингу «Тактичне ракетне озброєння» Бориса Обносова, його дочки Ольги Зорикової та зятя Ростислава Зорикова. Про це йдеться на сайті МЗС Чехії.

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Як відомо, підприємство Обносова займається будівництвом військової техніки, зокрема ракет, якими Росія обстрілює міста України.

«Російський олігарх, який стоїть за виробництвом ракет, що вбивають невинних українців, повинен нести наслідки. Так само як ті, хто насолоджується розкішшю в Чехії на гроші від торгівлі смертю», – зазначив голова МЗС Чехії Ян Ліпавський.

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Як відомо, родина Бориса Обносова, керівника російського ВАТ «Корпорація Тактичне ракетне озброєння», компанії, що розробляє та виготовляє ракети, якими Росія обстрілює українську територію, володіє нерухомістю в Чехії на сотні мільйонів крон.

Зять Обносова – Ростислав Зоріков мешкає у Празі від червня 2020 року, де має посвідку на постійне проживання. Його нерухомість коштує близько 4,2 млн євро.

Як пише Radio Prague International, умовою включення до національного санкційного списку Чехії є те, що суб'єкт вчинив або вчиняє дії, що караються в рамках одного з санкційних режимів ЄС, а також що цей крок, застосування санкцій, відповідає інтересам зовнішньої політики або безпеки Чеської Республіки.

У цьому випадку у розпорядженні МЗС Чехії знаходяться документи, в яких ретельно зафіксовано дії, що порушують чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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Наприкінці липня запровадити санкції ЄС проти Обносова та членів його родини вимагала група депутатів Європарламенту. За словами автора ініціативи Петара Таньова, ФБК (Фонд боротьби з корупцією- Ред.) активно лобіювали санкції проти сім'ї головного ракетника РФ, але в ЄС із внесенням його до списку санкцій «не поспішали».

До слова, у Празі на будинок, яким володіє родина голови російського оборонного холдингу «Тактичне ракетне озброєння» Бориса Обносова, активісти вивели проекцію із відео, на яких зображені ракетні удари по Україні.