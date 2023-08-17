Де у Києві вигідно орендувати житло: оприлюднено карту

Найдешевшим є південно-західний бік міста – район лівого берега та Бориспіль поруч

Нещодавно команда застосунку для пошуку оренди квартир зі штучним інтелектом Bird опублікувала карту житла у Києві та передмісті за допомогою якої можна порівняти ціни, та зрозуміти, де жити вигідніше. Про це йдеться в дослідженні Bird.

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Найдешевшим є південно-західний бік міста – район лівого берега та Бориспіль поруч. Медіана ціни однокімнатної квартири на Березняках та Харківському 9 000 грн, в той час, як в Борисполі 6 500 грн. Трикімнатну для всієї родини ви також не знайдете дешевше у всьому передмісті – 8 500 грн, тоді як в найближчих столичних районах вже 13 000 грн та навіть 16 200 грн. Час в дорозі до метро з центру Борисполя – 22 км по вельми хорошій дорозі. А от якщо їхати машиною з Борисполя до центру Києва зранку в час пік, то у звʼязку з перекритими мостами час на дорогу може сягати 2-х годин. Проте, завжди можна залишити автівку біля метро і скористатися громадським транспортом.

Карта оренди житла у Києві та передмісті фото: Bird

Майже такі самі ціни на житло з південно-східного боку Києва – Бучі та Ірпені. Медіана ціни однокімнатної квартири в Бучі, Ірпені – 8000 грн, В Коцюбинському, але трохи ближче до Києва – вже 8 200 грн. В той час як на Виноградарі – 8 700 грн, не велика різниця, але в цьому районі достатньо далеко метро. До найближчої станції метро від Бучі – 17 км, а від Коцюбинського – 4 км, з Виноградаря – 7 км.

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Карта оренди житла у Києві та передмісті фото: Bird

А ось на Лісовій (північно-західний бік) жити дешевше, ніж в найближчому від неї передмісті – Броварах. Медіана вартості однокімнатної квартири на Лісовій – 6 500 грн, так само як в Борисполі, до речі. А ось в Броварах однокімнатна квартира обійдеться вже в 8 000 грн. Трикімнатна квартира на Лісовій теж відчутно дешевша – 9 500 грн, а в Броварах 12 000 грн. Щодо транспортної розвʼязки, то на Лісовий є метро, а з Броварів до Лісової – 15 км, проте багато громадського транспорту. Варто зазначити, що Лісова, це старий спальний район міста, отже в Броварах є можливість знайти новіший житловий фонд, власне, з цієї причини, скоріш за все і різниця в ціні. Якщо добиратися в час пік з Броварів в центр Києва, то знову ж таки мости, затори – час в дорозі в середньому – 1,5 год. Тож краще користуватися громадським транспортом.

Карта оренди житла у Києві та передмісті фото: Bird

Наступне передмістя – північний бік Києва та Вишгород. Це Київська ГЕС та так зване Київське море – улюблене місце відпочинку киян на вихідних. Медіана вартості однокімнатної квартири в Вишгороді – 8 500 грн, це дорожче за Бориспіль, проте до метро майже вдвічі менше – 12 кілометрів. Затори все одно зранку в час пік будуть, але вони всюди є. На найближчій до Вишгорода Оболоні однокімнатна квартира обійдеться в середньому в 10 000 грн. А ось різниця в трикімнатних вже дуже велика – майже вдвічі. На Оболоні 23 200 грн, а у Вишгороді 10 000 грн.

Карта оренди житла у Києві та передмісті фото: Bird

Південно-західна частина – це правий берег Дніпра, отже без мостів до центру та заторів в них. Від найближчих Новосілок до метро всього 3 км, Від найвіддаленішого Вишневого – 10 км. В Новосілках однокімнатна квартира дорожче, ніж в деяких частинах Києва, проте у Вишневому ті самі 8 000 грн. Загалом це передмістя видається найдорожчим, як і околиці столиці, проте вони є чи не найзручнішими по часу на дорогу. В час пік час машиною від Вишневого до найближчого метро дорога займе – 40 хв.

Карта оренди житла у Києві та передмісті фото: Bird

І на останок Борщагівка та околиці. Західний бік міста. Це правий берег і жити з сімʼєю там комфортно. Це передмістя активно розбудовується і можна натрапити на вельми приємний житловий фонд та ремонт. Від Борщагівки до метро 6 км, а від Софіївської Борщагівки – вісім, від Чайок – теж 7 км. Проте машиною так само доведеться стояти в заторах понад годину до центру Києва. Вартість однокімнатної квартири на Борщагівці – 8000 грн, а на Софіївській 9 000 грн. Причина – старий та новий житловий фонд. Трикімнатні квартири на Софіївській Борщагівці теж трохи дорогі, та сильно дорожчі ніж в найближчих околицях міста, проте в Чайках трохи дешевші.

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Карта оренди житла у Києві та передмісті фото: Bird

Нагадаємо, влада Києва хоче у майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт – тролейбуси, які мають ходити з Києва до області.

Раніше у Києві вартість оренди квартир зросла на 10% за останній місяць.

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