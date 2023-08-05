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Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 серпня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 серпня
У Києві та області у суботу очікується спекотна погода
фото: glavcom.ua

У більшості західних областей прогнозується мінлива хмарність з короткочасними дощами та грозами

У суботу, 5 серпня, в Україні очікується підвищення температури повітря до +36°С в деяких областях. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У більшості західних областей прогнозується мінлива хмарність з короткочасними дощами та грозами; температура вночі буде коливатися від 14 до 19°С, вдень - від 28 до 33°С.

На решті території очікується малохмарна, суха та дуже спекотна погода. Температура вночі становитиме від 18 до 23°С, а вдень - від 31 до 36°С. Вітер південно-східний, східний, 7 до 12 м/с.

Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 серпня фото 1

5 серпня в Києві та області очікується малохмарна, суха та дуже спекотна погода. Температура вночі коливатиметься від 18 до 23°С, а вдень буде становити від 32 до 34°С.

Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер

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