Окупанти силоміць затримали зміну дітей у «Артеку»

Близько 150 підлітків обмежені в пересуванні під приводом «карантину»

Батьки, що відправили дітей до дитячого табору «Артек», що у анексованому Криму, не можуть забрати їх назад. За повідомленнями російських блогерів, через позитивний ПЛР-тест у одного з дітей з 7 зміни, близько 150 гостей табору було відвезено до Євпаторії, де ізольовано у приміщенні пансіонату «Прибій» у антисанітарних умовах.

Допис одного збатьків у соцмережах

«Зараз там лікарня, але частина приміщення пристосована під карантин для дітей. Діти неповнолітні, знаходяться у стресовому стані за ґратами, не гуляють, їх не виводять навіть до коридору, погано годують. Дітей не віддають ні за яких умов», – цитує одного з батьків блогер Олександр Саверський на своїй сторінці у Facebook. За його словами, окупаційна «прокуратура» Сімферополя спрямувала батьків до такої самої «прокуратури» Євпаторії, де відповіли, що не можуть вплинути на «карантин».

Відомо, що керівництво «Прибою» готово віддати дітей, але не має відповідного дозволу від Росспоживнагляду. Блогер Саверський пише про намір батьків вдатися до вуличних протестів у випадку, якщо ситуація не вирішиться до понеділка.

Нагадаємо, що в окупованому Криму вже кілька днів вирує негода. Сильна злива затопила Керч та Євпаторію. Люди вимушені перепливати вулиці. Через це на півострові оголосили режим надзвичайної ситуації.