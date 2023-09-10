Повітряні сили попередили про загрозу балістики

Східним областям загрожує застосування ворогом балістичного озброєння

Вночі 10 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що східним областям загрожує застосування ворогом балістичного озброєння.

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«Загроза застосування балістичного озброєння в Східних областях», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в східних областях оголошено повітряну тривогу. Вибухи лунають на Київщині та в Києві, повідомляють про роботу ППО.

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Крім того, Повітряні сили повідомляють про загрозу ворожих безпілотників у деяких областях України.