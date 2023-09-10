Повітряні сили попередили про загрозу балістики
Східним областям загрожує застосування ворогом балістичного озброєння
Вночі 10 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що східним областям загрожує застосування ворогом балістичного озброєння.
«Загроза застосування балістичного озброєння в Східних областях», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що в східних областях оголошено повітряну тривогу. Вибухи лунають на Київщині та в Києві, повідомляють про роботу ППО.
Крім того, Повітряні сили повідомляють про загрозу ворожих безпілотників у деяких областях України.
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