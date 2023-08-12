У деяких областях України лунала повітряна тривога

Громадянам слід негайно перейти в укриття цивільного захисту

12 серпня в Україні оголошували повітряну тривогу.

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Станом на 10:28 карта повітряних тривог мала такий вигляд:

Зазначимо, що в Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, пролунали вибухи.

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Нагадаємо, що триває 535-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські окупанти завдали п’ять ракетних та 31 авіаційний удар, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.