У деяких областях України лунала повітряна тривога
Громадянам слід негайно перейти в укриття цивільного захисту
12 серпня в Україні оголошували повітряну тривогу.
Станом на 10:28 карта повітряних тривог мала такий вигляд:
Зазначимо, що в Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, пролунали вибухи.
Нагадаємо, що триває 535-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські окупанти завдали п’ять ракетних та 31 авіаційний удар, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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