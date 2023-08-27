Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічний ракетний терор: влада Києва повідомила подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічний ракетний терор: влада Києва повідомила подробиці
Окупанти випустили по Україні крилаті ракети Х-101/555/55
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Захисники знищили всі ворожі цілі в напрямку столиці

Уночі 27 серпня російські загарбники атакували Київщину крилатими ракетами типу Х-101/555/55. Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами нашої протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram.

«Чергова ракетна атака ворога. Попередньо, сьогодні вночі, з району Каспійського моря, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО», – написав він.

За даними КМВА, у Києві сьогодні обійшлося без жертв і руйнувань. Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей згодом буде опублікована Повітряними силами.

Нагадаємо, вранці 27 серпня поблизу Києва пролунали вибухи під час повітряної тривоги. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. 

Зазначимо, що в ніч на 27 серпня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Небезпека тривала приблизно три години і завершилася о 6:25.

До слова, триває 550-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: Київ російська ракета вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті ударів прольоти Кримського мосту були зруйновані
Окупанти назвали дату відкриття відновленої після удару частини Кримського мосту
Вчора, 11:30
Станція метро «Площа Українських Героїв» позбувається залишків радянського минулого
Як проходить декомунізація станції метро «Площа Українських Героїв» у Києві (відео)
25 серпня, 08:24
Ворожа ракета влучила у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по Чернігівському драмтеатру (фото)
21 серпня, 18:51

Новини

Нічний ракетний терор: влада Києва повідомила подробиці
Нічний ракетний терор: влада Києва повідомила подробиці
На околицях Києва працює ППО
На околицях Києва працює ППО
Зруйнований російською ракетою готель у Києві відновлено (фото)
Зруйнований російською ракетою готель у Києві відновлено (фото)
«Гнався за евакуатором». Соратник Яценюка нагадав про себе конфузом
«Гнався за евакуатором». Соратник Яценюка нагадав про себе конфузом
У Києві чоловік обікрав квартиру та поїхав відпочивати на море
У Києві чоловік обікрав квартиру та поїхав відпочивати на море
Столиця відзначила військових 206 окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ
Столиця відзначила військових 206 окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Внутрішній паразит. ЄС та НАТО доведеться вирішувати, що робити з Орбаном
57K
Путін обрав армію. Післямова до вбивства Пригожина
31K
Плив 8 км: Буданов вразив деталями про участь у спецоперації в Криму
15K
Повторна мобілізація після звільнення з ЗСУ: адвокат попередив про витівки ТЦК
14K
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
11K
У Харкові зіграли весілля військова та активістка

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Вчора, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Вчора, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту