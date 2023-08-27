Нічний ракетний терор: влада Києва повідомила подробиці

Захисники знищили всі ворожі цілі в напрямку столиці

Уночі 27 серпня російські загарбники атакували Київщину крилатими ракетами типу Х-101/555/55. Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами нашої протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram.

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«Чергова ракетна атака ворога. Попередньо, сьогодні вночі, з району Каспійського моря, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО», – написав він.

За даними КМВА, у Києві сьогодні обійшлося без жертв і руйнувань. Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей згодом буде опублікована Повітряними силами.

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Нагадаємо, вранці 27 серпня поблизу Києва пролунали вибухи під час повітряної тривоги. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.

Зазначимо, що в ніч на 27 серпня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Небезпека тривала приблизно три години і завершилася о 6:25.

До слова, триває 550-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.