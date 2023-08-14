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Супермаркет Fozzy після обстрілу: шокуючі фото та відео

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Супермаркет Fozzy після обстрілу: шокуючі фото та відео
Росіяни знищили гіпермаркет FOZZY
фото з відкритих джерел

Російські терористи направили на Одеську область 15 «Шахедів» та вісім «Калібрів»

В результаті нічної атаки РФ на Одесу знищено гіпермаркет FOZZY. Також три людини отримали поранення.

За даними Одеської ОВА, на область направили 15 «Шахедів» та вісім «Калібрів». Багато уламків понівечили квартири та гуртожиток в центрі міста.

Зокрема, ось який вигляд зараз має одеський гіпермаркет FOZZY, внаслідок падіння уламків збитих ракет в Одесі.

11 фото
На весь екран
Росіяни знищили гіпермаркет FOZZY
фото з соцмереж та ЗМІ

Як повідомляють місцеві медіа, рятувальникам тільки зараз вдалося повністю ліквідувати пожежу.

До слова, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни
фото: Офіс Генерального прокурора
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни
фото: Офіс Генерального прокурора
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни
фото: Офіс Генерального прокурора
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни
фото: Офіс Генерального прокурора
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни
фото: Офіс Генерального прокурора
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни
фото: Офіс Генерального прокурора
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни
фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, у місті працювали сили протиповітряної оборони.

До слова, внаслідок падіння уламків збитих ракет у місті спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, в одному з гіпермаркетів міста. 

Теги: Одеса обстріл супермаркет російська ракета

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