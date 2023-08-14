Супермаркет Fozzy після обстрілу: шокуючі фото та відео

Російські терористи направили на Одеську область 15 «Шахедів» та вісім «Калібрів»

В результаті нічної атаки РФ на Одесу знищено гіпермаркет FOZZY. Також три людини отримали поранення.

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За даними Одеської ОВА, на область направили 15 «Шахедів» та вісім «Калібрів». Багато уламків понівечили квартири та гуртожиток в центрі міста.

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Зокрема, ось який вигляд зараз має одеський гіпермаркет FOZZY, внаслідок падіння уламків збитих ракет в Одесі.

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Росіяни знищили гіпермаркет FOZZY фото з соцмереж та ЗМІ

Як повідомляють місцеві медіа, рятувальникам тільки зараз вдалося повністю ліквідувати пожежу.

До слова, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни фото: Офіс Генерального прокурора

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни фото: Офіс Генерального прокурора

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни фото: Офіс Генерального прокурора

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни фото: Офіс Генерального прокурора

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни фото: Офіс Генерального прокурора

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни фото: Офіс Генерального прокурора

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, у місті працювали сили протиповітряної оборони.

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До слова, внаслідок падіння уламків збитих ракет у місті спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, в одному з гіпермаркетів міста.