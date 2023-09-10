У Києві лунають вибухи
У Києві працює ППО
У ніч проти 10 вересня в Києві лунають звуки вибухів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
«Увага! В столиці працює ППО!», – йдеться в повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко попередив, що на столицю летить нова хвиля ударних безпілотників.
«У Київській області та столиці працює ППО. На Київ ще рухаються БПЛА. Знаходьтесь у укриттях», – заявив мер столиці.
Раніше повідомлялося. що на Київщині працює ППО.
Нагадаємо, раніше Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили ударні дрони з північного напрямку. Одразу після опівночі з’явилося повідомлення, що «група ударних БпЛА наближається Київської області», в області оголосили повітряну тривогу.
Додамо, що в деяких областях України та в Києві лунає сигнал повітряної тривоги.
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