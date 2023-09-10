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У Києві лунають вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Києві лунають вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Києві працює ППО

У ніч проти 10 вересня в Києві лунають звуки вибухів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Увага! В столиці працює ППО!», – йдеться в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що на столицю летить нова хвиля ударних безпілотників.

«У Київській області та столиці працює ППО. На Київ ще рухаються БПЛА. Знаходьтесь у укриттях», – заявив мер столиці.

Раніше повідомлялося. що на Київщині працює ППО

Нагадаємо, раніше Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили ударні дрони з північного напрямку. Одразу після опівночі з’явилося повідомлення, що «група ударних БпЛА наближається Київської області», в області оголосили повітряну тривогу.

Додамо, що в деяких областях України та в Києві лунає сигнал повітряної тривоги.

Теги: Київ вибух

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