На Черкащині пролунали вибухи

У регіоні триває повітряна тривога

Зранку 27 серпня у Черкаській області чути вибухи під час повітряної тривоги. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

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«Увага! Підвищена небезпека. В області працює ППО», – написав він о 4:34.

Зазначимо, що станом на момент публікації в України триває масштабна повітряна тривога. Ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/555 стратегічною авіацією Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

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До слова, завершилася 549-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня ворог завдав три ракетні та 34 авіаційні удари, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.